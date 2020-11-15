Курс гривны продолжит проседать по отношению доллару

Таким прогнозом на конец 2020 года поделились эксперты в комментарии "РБК Украина".

По мнению аналитиков, курс удержится в пределах 28,10-28,50 гривен за доллар только до конца ноября.

"До конца ноября мы ожидаем курсовой коридор 28,10-28,50 гривен/доллар с плавной девальвацией до уровня 29 гривен/доллар на конец года", - уверен Ярослав Кабин.

В то же время финансовый аналитик Тарас Котович уверяет, что стоимость американской валюты в обменниках не превысит 29 гривен за доллар.

Стоит отметить, что в Кабмине также уверены в стабилизации курса гривны до конца 2020 года - украинская валюта будет находиться в пределах 27-28 грн/$ и вряд ли превысит 29 грн/$.

Напомним, экономист Андрей Новак выразил уверенность в том, что в Украине намеренно пытаются поднять курс доллара. По его словам, удешевление гривны выгодно украинским экспортерам. "Если идти по такой логике, то еще лучше будет курс 35, а еще лучше - 40. Ясно, что такую логику в уста президента вкладывают те, кому это нужно. Потому что экспортеров чем дороже валюта, тем лучше. У нас до сих пор отсутствует государственная экономическая политика, которая была бы подчинена хоть какой-то стратегии. Вот, откуда все наши беды", - отметил эксперт. Также мы сообщали, что в Украине на сегодня отсутствуют предпосылки для стремительного падения курса, поэтому гривна будет терять в цене постепенно. В условиях пандемии, гривна показывает достаточно среднюю девальвацию, ведь есть валюты, которые обесцениваются намного стремительнее.

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