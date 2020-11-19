Повторится ли кризис, как в марте?

В марте, когда Украина столкнулась с эпидемией китайского вируса, статистика заболеваемости быстро привела к девальвации гривни

Сейчас количество зараженных увеличилось в разы и продолжает расти - повторится ли мартовский кризис, рассказал директор департамента открытых рынков Национального банка Алексей Лупин, передает Интерфакс-Украина.

По его словам, на сегодня ситуация не будет аналогичной весенней, даже если правительство введет повторный локдаун.

"Мы не ожидаем повторения мартовских событий на валютном рынке, потому что в марте это было что-то новое – была паника по всему миру, и никто не понимал, что делать", – отметил Лупин.

Он объяснил, что к падению гривни в марте, в частности, привела паника у нерезидентов, которые пытались оперативно закрыть свои инвестиции в Украине. Такой тактики инвесторы придерживались не только в Украине, но и во всех развивающихся странах.

Кроме того, сейчас доллар дешевеет по всему миру. Аналитики Citigroup даже не исключают, что американской валюте грозит обвал на 20%.

Отметим, в ноябре Кабмин принял решение о замене адаптивного карантина на общенациональный - теперь вся Украина находится в условиях "оранжевой зоны". Кроме того, правительство объявило "карантин выходного дня" с закрытием с ночи пятницы по понедельник кафе, ресторанов, ТРЦ и других развлекательных объектов.

Напомним, согласно данным Нацбанка, в четверг, 19 ноября, курс валют развел евро и доллар в разные стороны, а гривну ждала коварная атака.

Стодолларовый «вечнозеленый» подскочил на межбанке на 2,33 пункта. К средине вчерашнего дня валюта подорожала на 1,63 гривны.

А вот евро наоборот, внезапно сдал позиции. Экономисты говорят о потере 3,56 пункта.

Так что курс валют выглядит на сегодня следующим образом:

100 долларов – 2813 грн;

100 евро – 3336,08 грн.

Совершенно неожиданной для гривны оказался удар от российского рубля, который подскочил до 3,6781 грн за десять банкнот.

Напомним, что в Нацбанке раскрыли, что будет с курсом доллара и гривной при ужесточении карантина

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