Известная модель Алена Омович, которую называют украинской Кардашьян, показала себя в необычном виде

На фото красотка стояла в прозрачном лифе и штанах, которые сняла немного и показала маленькие стринги. На бюстгальтере можно увидеть рисунок клубничек, а в руках Омович держала банан. На втором кадре Алена уже стояла в другом белье, на котором можно увидеть рисунки пирожных. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Какое же все красивое, качество отличное и село все идеально. Правда белье кайф?", - написала звезда.

Фанаты поставили почти 20 тысяч лайков и написали комментарии:

"Пиво с яйцом самое то", "1 фотка супер, белье то что надо для твоего тела)", "не только белье", "Хорошая работа, оставайся здоровым, милое сердце", "Ты только что сделала мой день", "Оба очень так что я пойду с обоими!", "Няшное такое белье", "Красивая и прелестная безумно", "Неповторима".

Сообщалось, что известная киевская модель Алена Омович примерила новый образ на съемке с подружкой.

На новых кадрах видно, что Алена сменила прическу и цвет волос. Светло-каштановые локоны дополнила укороченная челка. Благодаря ей Омович удалось создать новый кокетливый образ. Девушка вместе с коллегой позировала в серебристом платье, едва скрывающим ее грудь без нижнего белья.

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