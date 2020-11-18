Известная киевская модель Алена Омович, которую называют украинской Кардашьян, показала себя в одних колготках

Знаменитость разогревает публику своими смелыми образами, иногда без одежды, передает Politeka.net.

Модель на фото, обнародованном в Инстаграм, посветила пышными формами в одних колготках. Омович села на пол, выставив упругие ягодицы без белья, под одними белыми колготками в сеточку.

Красотка выгнулась, подчеркнув свою тонкую талию плотной резинкой.

Грудь Алены была полностью обнаженной, поэтому она прикрыла ее рукой. Она смотрела в камеру, закинув волосы набок.

"Все любят гучи-**ючи, а мы пара дураков на адике...(с)", - написала модель.

За час пост собрал более 10 тысяч лайков и много комментариев.

"Странный образ!", "Кажется как будто сбежала откуда-то)))что успела надела)", "Кайфовая😻", "Красотка ❤️", "Так дымно, сексуально, горячо", "Ты очень красивая и горячая ❤️❤️❤️💋💋💋", "Безумно красивая и секси ❤🤍❤🤍❤", "Красивое совершенство 😍👌🏻", - написали пользователи сети.

Напомним, Алена Омович позировала в узеньком топе. Красотка демонстрировала свое тело по зону декольте, хвастаясь идеальным животиком. Но внимание привлекает больше пышная грудь красотки, которая прямо выпирает из топа.

"Сфотографировала утренний пресс, пока не нажрала вечернее пузо", - написала Омович.

Ранее сообщалось, что Алена Омович позировала в белом топе и розовых трусиках. Красотка была в спальне и демонстрировала идеальную фигуру. Модель еле вместила пышный бюст в наряд, который так и выпирал на кадре.

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