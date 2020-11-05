Известная киевская модель Алена Омович, которую называют украинской Кардашьян, примерила новый образ на съемке с подружкой

Скандальная модель получает сотни неоднозначных комментариев в свой адрес из-за необычной внешности и своей любви к пластическим операциям, а также частым сменам образа, пишет Politeka.net. В этот раз Омович не только засветилась с новой прической, но еще и показала свою подружку-модель.

Девушек постоянно называют близнецами, вед они обладают похожей внешностью, одинаково стройными фигурами и нередко позируют в одинаковой одежде. Поэтому их фото становятся очень популярны довольно быстро.

На новых кадрах видно, что Алена сменила прическу и цвет волос. Светло-каштановые локоны дополнила укороченная челка. Благодаря ей Омович удалось создать новый кокетливый образ. Девушка вместе с коллегой позировала в серебристом платье, едва скрывающим ее грудь без нижнего белья.

Отметим, на отдыхе Алена привыкла показывать мини-бикини самых разных дизайнов, ведь она рекламирует одежду каждый день. На одном из фан аккаунтов появился жаркий кадр из раннего отдыха модели. Девушка предстала в ярко-оранжевом бикини и покрутила ягодицами прямо перед объективом.

Кадр не оставил фанатов равнодушными:

«Огоооо🔥; Нереальная красотка 😍; 😂 сижу и места себе не нахожу, 😅 и к холодильнику постоянно носит, а тут такая красота; Замечательно 😍😘💕 очень очень красиво; Чертовски хорошо выглядишь.🔥🔥🔥; Хорошенькая ❤️; Я без ума от тебя; Я люблю Звезду на заднем плане! ⭐️🔥. Симпатичный ❤️ Хх; Вы продаете нам мечты ❤; У вас простая сделанная внешность, типичная, этакая простушка, я не в восторге; Говорят что эти большие бочки бывают радиоактивные теперь понятно почему она и ей подобные тонкие худые и очень сухие 😢».

Напомним, что украинская Кардашьян с подружкой не удержали юбки на ветру, эффектные кадры

А еще Politeka сообщала, что украинская Кардашьян забыла про стыд, вывалив напоказ аппетитные «дыньки»

Также Politeka сообщала, что украинская Кардашьян без одежды соблазнительно выгнулась и поразила достоинствами фигуры