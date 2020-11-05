Известная киевская модель Алена Омович, которую называют украинской Кардашьян, показала смелый образ в прозрачном боди
Алена является альтернативной моделью, поэтому каждый раз рекламирует самые разные вещи и при этом всегда старается показать фигуру. Об этом пишет Politeka.net. Девушка стала популярна из-за своей схожести с Ким Кардашьян, при этом сама она это отрицает и говорит, что делала пластику для себя, а не чтобы понравится другим.
Омович полностью изменила размер бюста, поставила импланты в ягодицы, подправила нос и теперь с гордостью сверкает формами практически без одежды. Как можно заметить, девушка выглядит очень эффектно благодаря стройной фигуре.
Алена уверяет, что не следует особой диете, она просто любит рыбу больше, чем мясо и в целом правильно питается. Поклонники всегда заступаются за модель, так как сама она не отвечает хейтерам. На фото можно заметить, что Алена также не скрывает тело вообще. Тонкая сеточка с кружевами на нижнем белье едва скрыла ее бюст.
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Мы также писали, что модель во время каждой фотосессии показывает бюст, выгибаясь на камеру или акцентирует внимание на своих ягодицах.
Именно поэтому каждое фото знаменитости достаточно бурно обсуждается в сети. Многим не нравится искусственная внешность Омович, ведь она сделала пластику груди, ягодиц, ринопластику, увеличила губы и постоянно ходит в солярий, чтобы быть загорелой даже в самый морозный сезон.
На новом фото видно, как выглядит модель после всех манипуляций и как едва скрывает ее бюст шестого размера маленькое бежевое платье трендового кроя с акцентом именно на формы знаменитости. Для удачной демонстрации образа Алена позировала, склонившись перед зеркалом.
«Сплошная красота🔥🔥; Ого, зажигай 🔥😘, такая пышная красота; бесконечная девочка, поза класс🔥; Хорошо всегда шикарная Алена; красотка😍😍😍; Идеально ❤️; Да блин! Каждый раз удивляешь!)); поза что надо😍 вечно гладить хочется🔥; Также стою по утрам 😂 с пучком и халатом; так жарко 🔥😈; Где ты взяла наряд? 😍; Пушка😍; Я хочу убрать с тобой спальню ,,, 😏🤣😜💯; Вкусный вид😘».
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