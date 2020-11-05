Известная киевская модель Алена Омович, которую называют украинской Кардашьян, показала смелый образ в прозрачном боди

Алена является альтернативной моделью, поэтому каждый раз рекламирует самые разные вещи и при этом всегда старается показать фигуру. Об этом пишет Politeka.net. Девушка стала популярна из-за своей схожести с Ким Кардашьян, при этом сама она это отрицает и говорит, что делала пластику для себя, а не чтобы понравится другим.

Омович полностью изменила размер бюста, поставила импланты в ягодицы, подправила нос и теперь с гордостью сверкает формами практически без одежды. Как можно заметить, девушка выглядит очень эффектно благодаря стройной фигуре.

Алена уверяет, что не следует особой диете, она просто любит рыбу больше, чем мясо и в целом правильно питается. Поклонники всегда заступаются за модель, так как сама она не отвечает хейтерам. На фото можно заметить, что Алена также не скрывает тело вообще. Тонкая сеточка с кружевами на нижнем белье едва скрыла ее бюст.

Мы также писали, что модель во время каждой фотосессии показывает бюст, выгибаясь на камеру или акцентирует внимание на своих ягодицах.

Именно поэтому каждое фото знаменитости достаточно бурно обсуждается в сети. Многим не нравится искусственная внешность Омович, ведь она сделала пластику груди, ягодиц, ринопластику, увеличила губы и постоянно ходит в солярий, чтобы быть загорелой даже в самый морозный сезон.

На новом фото видно, как выглядит модель после всех манипуляций и как едва скрывает ее бюст шестого размера маленькое бежевое платье трендового кроя с акцентом именно на формы знаменитости. Для удачной демонстрации образа Алена позировала, склонившись перед зеркалом.

«Сплошная красота🔥🔥; Ого, зажигай 🔥😘, такая пышная красота; бесконечная девочка, поза класс🔥; Хорошо всегда шикарная Алена; красотка😍😍😍; Идеально ❤️; Да блин! Каждый раз удивляешь!)); поза что надо😍 вечно гладить хочется🔥; Также стою по утрам 😂 с пучком и халатом; так жарко 🔥😈; Где ты взяла наряд? 😍; Пушка😍; Я хочу убрать с тобой спальню ,,, 😏🤣😜💯; Вкусный вид😘».

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