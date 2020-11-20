Гюль была непохожа на себя саму

Популярная модель Гюль Бахари, также известная, как турецкая Ким Кардашьян, похвасталась смелым образом во время отдыха

Популярная модель знает, как привлечь внимание пользователей социальной сети Инстаграм одним лишь ярким фото. Девушка каждый день делится разными фото и видео в разделе Стори, но в самом профиле показывает лишь лучшие образы, в которых она появлялась в последнее время.

Так, на одном из таких фото девушка показала стильное платье насыщенного бордового цвета с неприлично-глубокими вырезами на бюсте и бедрах. Из-за асимметричного дизайна с одной стороны Гюль оказалась едва прикрыта тонкой тканью с завязками на талии.

Причем благодаря удачной позе Бахари смогла подчеркнуть тонкий стан и пышные бедра, едва прикрытые клочком ткани. Сама модель была повернута полубоком и таким образом скрыла бюст от внимания фанатов, но взамен показала другие достоинства.

Вот как реагируют в сети на новый кадр:

«Вы когда-нибудь бывали не великолепны! 😘; Люблю тебя, это просто 🍆; Черт возьми, девочка, у тебя есть стиль, можно снимать💕; Потрясающе😍; Выглядит потрясающе 🍑 красивая девушка❤️😍😍; Ты выглядишь чудесно красиво; Определенно большие 😍🤤; Неееет, не удаляйте это! 😁👀; Моя прекрасная девочка; Великолепно😍».

Также недавно модель решила поделиться фото, на котором блистала в необычном и смелым для нее образе. Все дело в том, что Бахари предпочитает блистать перед публикой в смелых платьях с глубокими декольте. Причем, как правило, наряды классические и вечерние, идеально подходящие для выхода в свет.

В таких платьях Бахари посещает рестораны, клубы и поражает видом в баре. Однако на фото в этот раз девушка позировала в неприлично-коротком платье из голубой джинсовой ткани. Вырез на бердах с бусами достигал аж до самых ягодиц, удачно скрытых только потому, что сама девушка села на край кресла.

Из-за провокационной позы бедра девушки выглядели неестественно большими, а ее бюст шестого размера был не таким внушительным. Пышные пропорции модели не оставили пользователей равнодушными.

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