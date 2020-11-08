Певец Филипп Киркоров устроил восьмилетним сыну и дочке настоящее испытание

Как передает Politeka.net, 53-летний артист опубликовал свежие фото в своем микроблоге в Инстаграм, на которых предстал вместе с Аллой-Викторией и Мартином-Кристином на фешенебельнои отдыхе в Дубае.

Счастливый киркоров в пестрой рубашке и шортах-плавках позировал вместе с наследниками на яхте. Однако детям не удалось расслабиться, так как они занялись вейксерфингом - катанием на специальной доске по воде за буксирующим судном.

Отец, судя по всему, приучает детей бросать вызов новым вершинам и совершать подвиги.

"Тем, кто не видит, что Жизнь драйвовая, просто нужно повыше подпрыгнуть!🔝

А мы как всегда получили сотни инъекций адреналина на отдыхе и готовы к новым вершинам⛰", - подписал снимки Киркоров.

Пользователи кинулись обсуждать увиденное:

"Какие счастливые😍 Хорошего отдыха❤️"

"Господи, как же это прекрасно 👏"

"Да, адреналина было много 🔥🙌🏻"

"Дети такие спортсмены!!!🔥👏❤️"

"Кайф и драйв!!! Супер!! Счастливые и красивые😍😍😍"

"Рай неземной 😍🔥🌊"

"Одной мне кажется,что сын на всех фото грустный?" - "Действительно грустный вид у мальчика" - "там и девочка всегда грустная"

"Ребята большие молодцы 👍... не побоялись на верёвке мчаться! И фото 🔥🔥🔥"

"Так похудел Филип...."

Ранее мы сообщали, Киркоров отправился в ОАЭ не просто отдохнуть с детьми, но еще и принять участие в фестивале "PaRUS". К слову, здесь же выступала украинская "Королева ночи" Оля Полякова. Трогательная встреча двух артистов не прошла мимо Сети.

На совместных фото они обнимались и целовались прямо перед камерами. Также появилась фотография, на которой Киркоров положил голову на плечо Поляковой. Помимо этого, не скрывая своих эмоций и радости, российский певец поздравлял артистку со встречей на нейтральной территории, на что певица, в свою очередь, ответила взаимностью.

Напомним, что певица Ольга Полякова рассказала украинцам, как нужно развлекаться в лесу.

Как сообщала Politeka, Ольга Полякова показала своим фолловерам, как она проводит время поутру.

Также Politeka писала, что "Королева ночи" просит украинцев не сдавать билеты на перенесенный концерт.