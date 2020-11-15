19-летняя внучка Софии Ротару собирается выйти замуж за украинского миллионера

Как сообщает ОК!, юная София Евдокименко, которая сейчас живет в Нью-Йорке и учится в школе дизайна, серьезно настроена на создание семьи со своим новым возлюбленным, которого она показала в своем Инстаграм совсем недавно.

Соня не раскрывала его имени, однако вскоре стало известно, что она встречается с украинцем Денисом Ждановым, который входит в список миллионеров американского Forbes. Известно, что Денис сделал карьеру в области IT-технологий и сейчас занимает должность вице-президента по маркетингу в крупной компании.

Как выяснили журналисты, их отношения с Соней быстро приобрели серьезный оборот и миллионер уже сделал предложение девушке.

Близкие к Жданову источники рассказали, что он искренне влюблен в молодую красотку.

«Ему не нужна звездная фамилия, а нужно счастье с любимой девушкой», - рассказали они.

Также источники сообщают, что видели на безымянном пальце Евдокименко кольцо с бриллиантом, которое могло быть помолвочным.

Ранее мы писали, что в Инстаграм Сони появилось видео, которым девушка поделилась в своих "сториз", где она нежничает со своим избранником .

На кадрах Соня с молодым человеком предстали в одном из парков Нью-Йорка, где модель ныне живет и учится. Парочка мило обнималась на фоне осенних пейзажей.

Новым бойфрендом оказался IT-предприниматель, вице-президент по маркетингу компании Readdle Денис Жаданов, ему 31 год.

Напомним, внешность нового жениха-миллионера 19-летней внучки Софии Ротару обескуражила народ: "Какой-то старенький".

Как сообщала Politeka, эффектная внучка Софии Ротару задрала ноги выше головы, приспустив одежду, родители в восторге.

Также Politeka писала, что роскошная внучка Софии Ротару поразила неземной красотой.