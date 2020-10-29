Легенда Голливуда, актриса и модель Памела Андерсон соблазнила упругими формами

Как сообщает Politeka.net, у себя в Инстаграм модель опубликовала архивное фото, на котором предстала в весьма соблазнительном образе. Памела стояла на пляже, одетая в костюм серфингиста. Блондинка потянула за змейку, оголив свои впечатляющие формы. Женщина забыла про скромность и выпустила своих «близняшек» на свободу. Пышная грудь Андерсон взбудоражила фантазию ее поклонников.

«Я, должно быть, русалка...Я не боюсь глубины и сильно боюсь неглубокой жизни», Анаис Нин», - подписала фото Памела.

За полчаса пост Андерсон оценили почти 20 тысяч человек. В комментариях, которые, к слову, у модели ограничены, друзья оставили ей несколько комплиментов.

«Прекрасные воспоминания, мой друг», «Супер», «Это любовь», - пишут люди.

Как известно, Памеле Андерсон уже 53 года. В молодости она была одной из самых востребованных моделей Playboy. Впервые для журнала она снялась в 1989 году. Долгое время красотка снималась обнаженной для мужских журналов.

Ранее мы писали, что Андерсон соблазнила упругими формами, развалившись на кровати совершенно голой. Она похвасталась упругим телом, выпятив свою необъятную грудь напоказ.

Напомним, что 53-летняя Памела Андерсон впечатлила упругими ягодицами в пикантной позе: "Блаженство".

Как сообщала Politeka, Памела Андерсон в эффектном мини сверкнула роскошным телом у окна: "Лучший вид".

Также Politeka писала, что раздетая Памела Андерсон в одном белье показала чудеса кулинарии: блюдо для настоящих ценителей.