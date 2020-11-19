У артисток в социальной сети Инстаграм можно найти самые яркие и необычные кадры из отдыха

Причем некоторые фото знаменитостей так хорошо обработаны, что часть из них можно даже публиковать в глянцевых журналах. Певицы любят показывать только идеальные образы и обрабатывать даже простые фото, чтобы не показывать лишнего. Однако внимательные папарацци, пользователи сети, увидевшие «поплывшие бока» в целлюлите или раздвоенные линии на полу, и многие поклонники часто замечают, что вид знаменитостей в реальной жизни не такой, как на всех фото.

Представляем вашему вниманию фото звезд, на которых видна разница: как выглядят они в реальной жизни и как фотошопят себя для Инстаграм.

Анфиса Чехова часто подвергается критике за то, что перебарщивает с фотошопом и показывает, как у нее то появляется, то пропадает тонкая талия. Очень часто звезда с удовольствием позирует в купальнике на отдыхе, где все внимание приковано к ее пышным формам и осиной талии. При этом в сети замечают, что на обычных фото фигура Чеховой совсем другая и даже видны складочки на животе.

Анастасия Волочкова является одной из тех знаменитостей, которые фотошопят фото всегда и зачастую неумело. По словам пользователей, балерина слишком сильно увеличивает ноги, от чего пол «плывёт» вместе с потолком. А ведь в жизни Анастасия довольно объемная для балерины и совсем не такая длинноногая, как хочет казаться.

Вера Брежнева часто попадает под критику за фото, которые показывают ее в неестественном и неживом виде. Звезда часто подчеркивает красоту при помощи ретуши, но в Инстаграм сразу высмеивают подобную обработку. Без макияжа звезда не боится показать себя, однако без удачного освещения и в нефотогиеничных позых сразу видны морщины и синяки под глазами певицы.

Настя Каменских очень гордится тем, как похудела, поэтому старается показывать в Инстаграм только те фото, на которых заметно, как она изменилась. Впрочем, фото с откровенным фотошопом, где ее ноги сделали худее и длиннее, очень жестко высмеивают в сети. Также пользователи Инстаграм отмечают, что в реальности у Каменских далеко не такой плоский живот, как может показаться.

Наташа Королева напугала лицом после неудачных уколов красоты и с ярким макияжем во время интервью с Ксенией Собчак. Изначально Королева поделилась идеальным фото, где ее сравнивали с 20-летними красотками. Но после того, как видео появилось в сети, скрыть реальное состояние своего тела звезде не удалось. На кадрах четко видно, как изменилась звезда на самом деле.

Анна Семенович откровенно призналась, что за время карантина очень поправилась, но не хотела этого показывать и признавать. Именно поэтому долгое время она попросту игнорировала нетактичные замечания фолловеров. Позже пользователи заметили, как звезда пытается скрыть недостатки в фигуре с помощью ретуши. Неудивительно, что некоторые читатели пишут ей весьма неприятные комментарии: «Фотошоп зашкаливает, на себя уже не похожа», «Перебор с фотошопом», «Что-то мало фотошопа на лице, надо еще больше, ведь целлюлит даже на боках заметен нужно обратить внимание вверх».

Напомним, что Кендалл и Кайли Дженнер померились красотой в обтягивающих купальниках: "Оглушительные".

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