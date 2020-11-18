90-летний хореограф Григорий Чапкис признался в любви к участнице "Танців з зірками" Надежде Мейхер

Как сообщает Politeka.net, на 12 неделе в рамках четвертьфинала танцорам поставить один из номеров вместе с судьями шоу. Знаменитый балетмейстер присоединился именно к Надежде Мейхер и Кириллу Васюку. Трио показало на паркете зажигательную самбу.

Во время съемок программы Григорий Чапкис рассказал, что давно неровно дышит к бывшей солистке группы "ВИА-Гра"

"Такая женщина. К Наде у меня были особые чувства около 20 лет. Я был в нее влюблен, когда она только начинала петь", - заявил Чапкис. А во время эфира он поднялся с места и сделал своей фаворитке сюрприз: "Я давно вижу вас. Хотел объясниться еще раз в любви - эта книжечка называется "Любовь и танец", секрет долголетия".

Как оказалось, Надежда Мейхер тоже неравнодушна к мэтру. "Я отвечаю ему взаимностью", - заявила певица на камеру.

Пользователи социальной сети восхитились талантом Григория Чапкиса, который он продолжает показывать в свои годы:

"Мы ещё ни один раз вспомним Чапкиса - он очень добрый человек, а это редкое качество, особенно в наше время!!! Браво! Маэстро!"; "Надя так нежно обращается с Чапкисом, так мило))"; "Блин у меня самой мурашки, кто бы что не говорил, но Чапкис - это легенда танца, он бомба. А Надя как подходила к нему, ребята, это лучшее, что я видела"; "Григорий Николаевич, Надя, Кирилл - снимаю шляпу. Это было шикарно. Надя - стопроцентное попадание в настроение, костюм прекрасный. Григорий Николаевич - просто отвал башки"; "Это лучший танец Мейхер благодаря постановке и Чапкису"; "Надя молодец, а Чапкис молодец танцует - класс, и самый лучший учитель, уважаю"; "А дедушка неплох, жаль что Надя подкачала".

Напомним, Мейхер постигла участь Ольги Фреймут, в скандале замешан Чапкис: "Домой, Надежда - позор"

Как сообщала Politeka, что загадочная Надежда Мейхер примерила кожаное платье и покорила своим талантом: «Вечер любви…».

Также Politeka писала, что у Надежды Мейхер новый партнер на "Танцях з зірками", пророчат провал: "Бедные...".