Модель и сестра Ким Кардашьян Кайли Дженнер похвасталась безупречной фигурой, превратившись в Гринча

Как сообщает Politeka, фотографию знаменитость выбросила у себя на странице в Instagram.

«Гринч и Кайли похищают рождество. Уже скоро», - коротко говорится в сообщении.

Уточним, что таким образом знаменитость решила продвинуть свою линейку косметики. Однако поклонники больше обратили внимание на внеземной вид кумира, о чем говорит происходящее под постом.

«Вау, какие глазки шикарные. Взгляд на миллион просто», «лучший Гринч, которого я когда-либо видел», «я в тебя влюбился, Кайли. Безумно хорошо выглядишь», «очень милый взгляд», «покоряешь сердца, красотка», - пишут они.

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На фото Дженнер позировала в кофте и штанах белого цвета. Образ красавица дополнила белым топом, который можно увидеть под распахнутой накидкой. Волосы у Кайли были распущенными, а в приспущенных штанах можно увидеть булавку. Модель совсем не смущало, что видно было стринги на кадре, что сделало снимок немного пикантным.

Поклонники были "без ума" от увиденного.

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