Модель и сестра Ким Кардашьян Кайли Дженнер похвасталась безупречной фигурой, превратившись в Гринча

Как сообщает Politeka, фотографию знаменитость выбросила у себя на странице в Instagram.

«Гринч и Кайли похищают рождество. Уже скоро», - коротко говорится в сообщении.

Уточним, что таким образом знаменитость решила продвинуть свою линейку косметики. Однако поклонники больше обратили внимание на внеземной вид кумира, о чем говорит происходящее под постом.

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«Вау, какие глазки шикарные. Взгляд на миллион просто», «лучший Гринч, которого я когда-либо видел», «я в тебя влюбился, Кайли. Безумно хорошо выглядишь», «очень милый взгляд», «покоряешь сердца, красотка», - пишут они.

До этого мы рассказывали, что известная модель Кайли Дженнер показала себя на радость фанатов

На фото Дженнер позировала в кофте и штанах белого цвета. Образ красавица дополнила белым топом, который можно увидеть под распахнутой накидкой. Волосы у Кайли были распущенными, а в приспущенных штанах можно увидеть булавку. Модель совсем не смущало, что видно было стринги на кадре, что сделало снимок немного пикантным.

Поклонники были "без ума" от увиденного.

Кайли Дженнер

Напомним, Кайли Дженнер в ванной при свечах показала, как выглядит идеал

А еще Politeka писала, что Кайли Дженнер заворожила упругими объемами в тесном белье

Также Politeka сообщала, что пышногрудая Кайли Дженнер прошлась по коридору, тряся "бомбочками" в леопарде