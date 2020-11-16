Модель и сестра Ким Кардашьян Кайли Дженнер похвасталась безупречной фигурой, превратившись в Гринча
Как сообщает Politeka, фотографию знаменитость выбросила у себя на странице в Instagram.
«Гринч и Кайли похищают рождество. Уже скоро», - коротко говорится в сообщении.
Уточним, что таким образом знаменитость решила продвинуть свою линейку косметики. Однако поклонники больше обратили внимание на внеземной вид кумира, о чем говорит происходящее под постом.
"Скорая" забрала Влада Яму с эфира "Танців з зірками", в каком он сейчас состоянии: "Станцевал...", фото
Беда с двухлетним сыном Тодоренко, звезда со слезами раскрыла детали: "Всю ночь просыпался от..."
Тарзан после побега от Наташи Королевой появился на пляже в наряде «Адама»: «Брат Волочковой»
НБУ нанес сильный удар по доллару и евро, курс валют изменится сразу после выходных: что ждет гривну
«Вау, какие глазки шикарные. Взгляд на миллион просто», «лучший Гринч, которого я когда-либо видел», «я в тебя влюбился, Кайли. Безумно хорошо выглядишь», «очень милый взгляд», «покоряешь сердца, красотка», - пишут они.
До этого мы рассказывали, что известная модель Кайли Дженнер показала себя на радость фанатов
На фото Дженнер позировала в кофте и штанах белого цвета. Образ красавица дополнила белым топом, который можно увидеть под распахнутой накидкой. Волосы у Кайли были распущенными, а в приспущенных штанах можно увидеть булавку. Модель совсем не смущало, что видно было стринги на кадре, что сделало снимок немного пикантным.
Поклонники были "без ума" от увиденного.
Напомним, Кайли Дженнер в ванной при свечах показала, как выглядит идеал
А еще Politeka писала, что Кайли Дженнер заворожила упругими объемами в тесном белье
Также Politeka сообщала, что пышногрудая Кайли Дженнер прошлась по коридору, тряся "бомбочками" в леопарде