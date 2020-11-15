Британская модель Деми Роуз впечатлила поклонников, посветив роскошной фигурой в прозрачном наряде
Как сообщает Politeka, снимки знаменитость опубликовала у себя в Instagram.
На ролике Деми Роуз позирует в прозрачном наряде, прикрыв сладкие места наклейками. Не забыла знаменитость и про томный взгляд, элегантно смотря в кадр. Дополнила образ модель мокрыми волосами.
«Наряд дня», - коротко подписаны кадры.
Уточним, что ролик знаменитость опубликовала у себя на странице в Stories, поэтому ее поклонники были лишены возможности что-либо сказать кумиру про ее безупречные формы.
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Как сообщалось до этого, британская супермодель Деми Роуз, которую называют копией легендарной Ким Кардашьян, впечатлила роскошной фигурой в платье с декольте
На опубликованных кадрах Роуз позирует в платье с экстремальным декольте, которое едва выдерживает внушительные формы красотки. Дополнить образ девушка решила при помощи элегантной прически и макияжа.
А поскольку кадрами модель поделилась у себя в разделе Stories, ее поклонники могли лишь молча наблюдать за кумиром.
Напомним, мокрая Деми Роуз показала идеальный "орешек" в белоснежном бикини.
Как сообщала Politeka, Деми Роуз не смогла удержать "черешенки" в красном бикини с вырезом.
Также Politeka писала, что Деми Роуз покорила размерами своих прелестей, забыв о лифчике