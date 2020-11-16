Модель купальников и нижнего белья Деми Роуз, которую называют "британской Кардашьян", в рваных белых брюках показала необычный образ

Знаменитая модель постоянно эпатирует публику жаркими образами, которые примеряет для своих фото. Девушка любит показывать тело во всей красе, поэтому редко скрывает бюст от взглядов поклонников. Даже на красной дорожке, посещая какое-либо мероприятие, Деми блистает в прозрачных платьях, открытых нарядах без белья или слишком коротких юбках.

Роуз комплексовала из-за фигуры в детстве, но со временем поняла, что шестой размер бюста скорее достоинство, нежели недостаток. Потому всегда балует фанатов в Инстаграм кадрами, на которых она в крошечных лифчиках, едва скрывающих бюст. На фото, как видно, Роуз знает, чем поражать поклонников.

Деми появилась в белых брюках с множеством вырезов на бедрах и показала грудь в нюдовом лифе на тонких завязках.

Вот что пишут в сети:

«Очень шикарная красавица🖐; Супер; она прямо таки разбивает сердце, нельзя оторваться💘; какая молодая кобылка🐴, прокатиться бы на этой ковбойше 🤠🤠; Добрый день, мадам🙇🏾🎩; Бьюсь об заклад, вы получаете массу комплиментов, демонстрируя свое тело в Интернете, не так ли? Какая печальная жизнь; а показать больше нечего😂; Ура так чертовски жарко; Красивое тело; Я люблю верх. Не снизу; Милая, ты выглядишь великолепно».

Мы также писали, чтобы привлекать внимание к себе и получать как можно больше комплиментов, Деми старается показывать только лучшие фото из последних фотосессий. Чаще всего ее съемки проходят на природе у побережья.

Так как Роуз обожает загорать, она надевает максимально открытые бикини и поражает при этом размером своих достоинств. Модель уже не раз подчеркивала, что она не хочет скрывать тело, так как ее красота натуральная и она никогда не делала пластики.

В подростковом возрасте Деми даже оказалась в больнице, так как комплексовала из-за слишком пышных размеров. Доведя себя фактически до анорексии, она решила, что с этим надо заканчивать и прошла лечение.

Теперь Роуз избегает диет, но совсем не смущается фигуры. В открытом черном бикини без принтов девушка выглядела довольно соблазнительно, а такого же цвета шляпа с крупными камнями придала ее образу нотку дерзости.

Напомним, мокрая Деми Роуз показала идеальный "орешек" в белоснежном бикини.

Как сообщала Politeka, Деми Роуз не смогла удержать "черешенки" в красном бикини с вырезом.

Также Politeka писала, что Деми Роуз покорила размерами своих прелестей, забыв о лифчике