Супермодель из Великобритании Деми Роуз элегантно разлеглась на кровати, едва не выронив пышные формы в тесном топе
Как рассказывает Politeka, кадрами знаменитость поделилась у себя на странице в Instagram.
«Я так рада своим коротким волосам. Это было очень трудное решение, но мне кажется, но теперь испытываю счастье. Это новая я», - отметила сама модель.
Уточним, что Роуз на опубликованных кадрах позирует лежа на кровати, демонстративно показывая внушительные объемы в тесном топе. При этом поклонников знаменитость лишила возможности что-либо сказать, опубликовав ролик у себя на странице в Stories.
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До этого мы рассказывали, что известная модель Деми Роуз показала жаркие фото с отдыха.
Знаменитость, которая полюбила себя, а затем ее полюбили пользователи сети, предстала в новом искушающем образе. Деми продемонстрировала свои самые аппетитные места в розовом халатике.
Звезда позировала на пляже. Она присела на качели, откинув ткань с ножек ит сверкнув их гладкостью. Роуз выпрямила спинку, и закинула волосы за ушки, в которых показались длинные серьги и не только.
Напомним, мокрая Деми Роуз показала идеальный "орешек" в белоснежном бикини.
Как сообщала Politeka, Деми Роуз не смогла удержать "черешенки" в красном бикини с вырезом.
Также Politeka писала, что Деми Роуз покорила размерами своих прелестей, забыв о лифчике