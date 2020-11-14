Супермодель из Великобритании Деми Роуз элегантно разлеглась на кровати, едва не выронив пышные формы в тесном топе

Как рассказывает Politeka, кадрами знаменитость поделилась у себя на странице в Instagram.

«Я так рада своим коротким волосам. Это было очень трудное решение, но мне кажется, но теперь испытываю счастье. Это новая я», - отметила сама модель.

Уточним, что Роуз на опубликованных кадрах позирует лежа на кровати, демонстративно показывая внушительные объемы в тесном топе. При этом поклонников знаменитость лишила возможности что-либо сказать, опубликовав ролик у себя на странице в Stories.

До этого мы рассказывали, что известная модель Деми Роуз показала жаркие фото с отдыха.

Знаменитость, которая полюбила себя, а затем ее полюбили пользователи сети, предстала в новом искушающем образе. Деми продемонстрировала свои самые аппетитные места в розовом халатике.

Звезда позировала на пляже. Она присела на качели, откинув ткань с ножек ит сверкнув их гладкостью. Роуз выпрямила спинку, и закинула волосы за ушки, в которых показались длинные серьги и не только.

Напомним, мокрая Деми Роуз показала идеальный "орешек" в белоснежном бикини.

Как сообщала Politeka, Деми Роуз не смогла удержать "черешенки" в красном бикини с вырезом.

Также Politeka писала, что Деми Роуз покорила размерами своих прелестей, забыв о лифчике