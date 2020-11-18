Российская балерина Анастасия Волочкова не изменяет своему девизу "ни дня без шпагата", куда бы не отправилась

Как передает Politeka.net, 44-летняя артистка опубликовала свежее фото в своем микроблоге в Инстаграм, на котором козырнула растяжкой на пляже - звезда "заклеймила" известный курорт своим шпагатом и не смогла сдержать гордости за себя.

Так, Анастасия раздвинула ноги на максимум, будучи в золотистом бикини. Микропавки натянулись до предела - так, что просто "врезались" в пикантное место. Но Волочкову такой "пустяк" вряд ли остановил бы.

Стоит отметить, балерина выбрала потрясающую локацию, чтобы продемонстрировать свою разнузданность: пляж с белым песочком, синий океан вдалеке и зеленые пальмы - все это казалось девственно чистым по сравнению с тем, что на переднем плане.

"Мой утренний мальдивский шпагат.😊 Я очень дорожу этим элементом моей профессии, потому что растяжка досталась мне огромным многолетним трудом.🙏 И теперь этот #шпагатволочковой гармонично и грациозно вписывается в различных ситуациях.😊🩰 Улететь от промозглой погоды, холода и дискомфорта мы приняли решение за пару дней, прежде чем оказаться в любимом мною райском месте!🌴 На Мальдивах я побывала 17 раз за 10 лет...🌴 Вот так в шпагате 😂 и на крыльях любви я и прилетела на этот волшебный остров🌴", - поделилась в подписи Волочкова.

Ранее мы рассказывали, как Волочкова поупражнялась в подвешенном состоянии. Балерина залезла в огромную клетку, висевшую на пальме (часть декора курорта) и сделала "ласточку", вытянув назад одну ногу.

Напомним, что Волочкова с расставленными к потолку ногами похвасталась растяжкой перед детьми

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