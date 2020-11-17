Украинцам автоматически переназначат пенсии и другие пособия во время карантина

Как сообщает Politeka.net, получателям совсем ничего не нужно делать для продления действующих выплат, которые им полагаются по закону. Как проинформировала пресс-служба Минсоцполитики, такие меры предусмотрены законом Верховной Рады о противодействии распространиню китайского вируса, передает "Громадське".

Благодаря нововведениям украинцам пока не нужно повторно проходить спецкомиссий (МСЭК и ВКК) для подтверждения инвалидности. Кроме того, пенсионерам не нужно подавать заявление, чтобы государство продолжало выплачивать деньги. Пока в стране карантин, специалисты сами проверят информацию, а выплаты будут автоматически переназначены без участия получателей. Правда, после снятия ограничений их ждет проверка.

"После окончания срока действия карантина или ограничений орган соцзащиты или управление Пенсионного фонда осуществит перерасчет размера выплаченной социальной помощи или пенсии на основании поданного заявления", — объяснили в профильном министерстве.

Ранее Кабмин значительно упростил процедуру назначения пенсий, внедрив политику "единого обращения". Теперь достаточно подать одно заявление в Пенсионный фонд или Соцслужбу, а сотрудники отделений сами соберут необходимые документы и передадут в банк, где гражданину обязаны открыть личный счет - туда и будут переводить деньги. Правда, если счетом не пользоваться больше года, чиновники потребуют, чтобы пенсионер принес документы для удостоверения личности.

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