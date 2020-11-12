Кабинет министров внедряет политику "единого обращения" для назначения пенсий украинцам

Как сообщает Politeka.net, премьер-министр Денис Шмыгаль заявил о принятом решении во время заседания правительства 11 ноября. Нововведения должны упростить процедуру для пенсионеров, которые собираются получать выплаты.

"Правительство поддержало решение о введении политики "единого обращения" в вопросе назначения пенсий", - объяснил Денис Шмыгаль. - "Отныне не нужно будет идти в Пенсионный фонд, потом в банк для открытия счета, потом ждать, потом опять в банк... Это еще один шаг для упрощения работы социальной сферы".

По словам премьера, теперь украинцам достаточно обратиться непосредственно в Пенсионный фонд и подать заявление о назначении выплат. После этого Фонд или органы социальной защиты обязаны открыть для гражданина счет в банке.

Ранее Минсоцполитики предложило разделить украинцев на категории и определить, кого считать пожилыми. Согласно инициативе, лицами пожилого возраста считаются граждане Украины, а также иностранцы и лица без гражданства в возрасте 60 лет и старше. Выделяют еще такие подкатегории:

Лица старческого возраста – от 75 до 90 лет включительно.

Долгожители – от 90 лет и старше.

Людей, которым до пенсионного возраста осталось не более двух лет, в министерсве предлагают называть "лицами предпенсионного возраста".

Напомним, что пенсии решено повысить не всем, кто не дождется новых денег от ПФУ

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