Популярная модель Гюль Бахари, также известная, как турецкая Ким Кардашьян, представила стильный образ в платье из атласа

Модель с внушительным бюстом не перестает удивлять кадрами на своей странице в социальной сети Инстаграм. Об этом пишет Politeka.net. Девушка не показывает слишком многого и не раздевается на камеру, как многие модели, рекламирующие одежду. Тем не менее, образы Бахари очень популярны.

Так как Гюль обладает шестым размером бюста, фактически каждый ее наряд превращается из скромного в пикантный, ведь грудь довольно сложно скрыть в открытых декольте. Сама модель предпочитает носить платья самого разного дизайна, но всегда с вырезом на бюсте, чтобы придать образу дерзости.

В синем платье из атласа девушке удалось показать фигуру в выгодном свете. Его Бахари надела для посещения в один из модных ресторанов, где любит развлекаться по вечерам. Дополнив образ макияжем с акцентом на темные глаза, девушка выглядела очень соблазнительно.

«Есть в ней нотка соблазна💋💋💋; Сладкий и милый образ 😍😘🌹💟; Красиво😍 вишни в соку🌹; Вы всегда классные!; Вау🔥😘 тут неконтролируемый пожар;Выходи за меня замуж 🔥; Потрясающе !!!!! 🔥🔥🔥; Доброе утро, моя королева; Такой великолепный малыш🔥; Они настоящие?; Красиво !!!👏; Ты очень горячая 🔥Ты хорошо выглядишь 😍; Экзотическая красота».

Мы также писали, что Бахари прославилась именно благодаря чувству стиля – девушка примеряет самые необычные образы и показывает себя в платьях с невероятными декольте.

Так, модель имеет шестой размер бюста, потому большая часть нарядов автоматически кажется слишком открытой из-за таких объемов. В очередной раз подчеркнув достоинства нескромным вырезом, Бахари показала, как веселилась в ресторане поздно вечером.

«Не могу выразить, как мне повезло и я счастлива, что у меня есть друзья, которые были здесь дольше всех и все мои темные времена, когда у меня никого не было. Это те, которых вы цените больше всего и которым я обязана счастьем. Спасибо за то, что всегда верили в меня, когда большинство были против меня, защищали меня и всегда подталкивали меня вперед. Ваша энергия и непоколебимая поддержка означают весь мир. 🌎 💖,» - написала Гюль под фото.

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