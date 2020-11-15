Популярная модель Гюль Бахари, также известная, как турецкая Ким Кардашьян, представила стильный образ в платье из атласа
Модель с внушительным бюстом не перестает удивлять кадрами на своей странице в социальной сети Инстаграм. Об этом пишет Politeka.net. Девушка не показывает слишком многого и не раздевается на камеру, как многие модели, рекламирующие одежду. Тем не менее, образы Бахари очень популярны.
Так как Гюль обладает шестым размером бюста, фактически каждый ее наряд превращается из скромного в пикантный, ведь грудь довольно сложно скрыть в открытых декольте. Сама модель предпочитает носить платья самого разного дизайна, но всегда с вырезом на бюсте, чтобы придать образу дерзости.
В синем платье из атласа девушке удалось показать фигуру в выгодном свете. Его Бахари надела для посещения в один из модных ресторанов, где любит развлекаться по вечерам. Дополнив образ макияжем с акцентом на темные глаза, девушка выглядела очень соблазнительно.
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Мы также писали, что Бахари прославилась именно благодаря чувству стиля – девушка примеряет самые необычные образы и показывает себя в платьях с невероятными декольте.
Так, модель имеет шестой размер бюста, потому большая часть нарядов автоматически кажется слишком открытой из-за таких объемов. В очередной раз подчеркнув достоинства нескромным вырезом, Бахари показала, как веселилась в ресторане поздно вечером.
«Не могу выразить, как мне повезло и я счастлива, что у меня есть друзья, которые были здесь дольше всех и все мои темные времена, когда у меня никого не было. Это те, которых вы цените больше всего и которым я обязана счастьем. Спасибо за то, что всегда верили в меня, когда большинство были против меня, защищали меня и всегда подталкивали меня вперед. Ваша энергия и непоколебимая поддержка означают весь мир. 🌎 💖,» - написала Гюль под фото.
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