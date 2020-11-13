Популярная модель Гюль Бахари, также известная, как турецкая Ким Кардашьян, показала необычный образ

Модель с загорелой кожей и довольно выразительной внешностью в целом не боится попасть под волну критики, так как не раздевается на камеру и не показывает лишнего. Об этом пишет Politeka.net. Бахари прославилась именно благодаря чувству стиля – девушка примеряет самые необычные образы и показывает себя в платьях с невероятными декольте.

Так, модель имеет шестой размер бюста, потому большая часть нарядов автоматически кажется слишком открытой из-за таких объемов. В очередной раз подчеркнув достоинства нескромным вырезом, Бахари показала, как веселилась в ресторане поздно вечером.

«Не могу выразить, как мне повезло и я счастлива, что у меня есть друзья, которые были здесь дольше всех и все мои темные времена, когда у меня никого не было. Это те, которых вы цените больше всего и которым я обязана счастьем. Спасибо за то, что всегда верили в меня, когда большинство были против меня, защищали меня и всегда подталкивали меня вперед. Ваша энергия и непоколебимая поддержка означают весь мир. 🌎 💖,» - написала Гюль под фото.

Поклонники сразу ответили:

«Ангел😍😍😍; Жасмин😍😍😍; боже, да она супер идеальная и нескромная малышка; Совершенно потрясающе 😘; Девушка кошачий глаз💕💕; Это большой прорыв👌👍👍; Натуральный красивый и милый человек🦄🌸💋💕; Натуральные глаза голубые милые 💙👀; Муито Линда 💕💕; большой поцелуй 💋💄; Как называется это платье ?! Обожаю !! 😘; Потрясающе! 💎💕✨».

Мы также писали, что несколько лет подряд модель вела Инстаграм в определенном стиле и акцентировала внимание на своих достоинствах весьма поверхностно и сильно не раздеваясь. Максимум, который позволяла себе Бахари – это глубокие декольте.

Однако, в последнее время модель начала показывать немного больше: примерять образы супергероинь и позируя в необычных костюмах, носить брючные костюмы без блузок или же спортивную одежду вообще без белья.

В этот раз Гюль позировала в теплом костюме и показала, что она без лифчика, задрав розовую теплую кофточку. Шестой размер бюста, как и ожидалось, скрыть не удалось, потому Бахари впечатлила дерзкой выходкой.

Яркий макияж дополнил ее образ, сделав тот не только нежным, но еще и дерзким.

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