Известная модель Гюль Бахари, которую называют турецкой Кардашьян, покорила формами в одном из своих откровенных образов

Знаменитость регулярно балует поклонников своими сладкими формами в самых откровенных образах, пишет Politeka.net.

Пышногрудая красотка в этот раз позировала на фоне многоэтажных зданий ночью, свет сиял из окон, что служило отличным фоном для снимка.

Звезда надела длинную рубашку с золотыми пуговицами. Гюль кокетливо приспустила ткань с плеча, едва не вывалив оголенный бюст.

Руку она положила под груди и приподняла их.

Красивый изгиб талии и бедер смотрелся завораживающе.

Модель распустила длинные волосы, и страстно посмотрела в камеру, приоткрыв губы.

За четыре часа пост собрал почти 3000 лайков и много комментариев. Пользователи сети написали много приятных сообщений в сторону брюнетки, отметив роскошь ее форм.

"Реальная богиня", - написал один из поклонников.

Ранее мы писали, что Гюль Бахари нарядилась в шелковое платье, в котором показала свои совершенства.

Звезда встала у стены, положив на нее ладони. Она дерзким взглядом посмотрела в камеру и приоткрыла пухлые губы.

Модель была в синем шелковом платье с большим вырезом на спине, а также с длинным разрезом, из которого выставила свои ножки в босоножках.

Напомним, Гюль Бахари позировала в белом полупрозрачном белье. Звезда соблазнительно выгнулась на кровати, а рядом лежало несколько букетов роз. Волосы Бахари собрала в узел, а сама смотрела в объектив камеры. Кадр получился очень соблазнительным и жарким.

Фанаты быстро поставили более 5000 лайков и написали комментарии.

Напомним, турецкая Кардашьян "случайно" выронила бюст, понежившись на кровати, фото страсти: "Затмила мир"

А еще Politeka сообщала, что турецкая Кардашьян в прозрачном белье раскрепостилась на кровати: "Такая горячая"

Также Politeka сообщала, что турецкая Кардашьян в бездонном декольте показала истинное наслаждение: "Прекрасная принцесса"