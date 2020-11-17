Украинцам, которые не платят за газ, уже готовят жесткие меры по взысканию денег

Стоит отметить, что долги уже накопились рекордные.

Так, по данным Ассоциации поставщиков энергоресурсов, в которую входят, в том числе 30 поставщиков газа, за потребленное в сентябре 2020 голубое топливо рассчиталось чуть больше 40% домохозяйств. Снизился также уровень расчетов Украинские за жилищно-коммунальные услуги в целом на 15% - в августе и на 6,5% - в сентябре.

Эксперт Ассоциации указывает, что традиционно в Украине с сентября по февраль уровень расчетов за жилищно-коммунальные услуги резко снижается, а в ноябре по статистике является худшим месяцем по уровню оплаты населением ЖКУ.

Более того, эксперты уверены, что украинцы стали меньше платить и из-за того, что на период карантина запрещено отключать газ должникам.

В то же время это не означает, что платежки за голубое топливо можно игнорировать вовсе. В Украине уже начали готовить инструменты, как взыскать деньги с неплательщиков.

Своих абонентов уже предупредил «Ивано-Франковскгаз Сбыт». В компании уже готовят документы для взыскания долгов в судебном порядке.

Чтобы избежать возможных негативных последствий должникам советуют заключить договоры реструктуризации долгов.

Отметим, почти 60% домохозяйств Винницкой области не рассчитались за потребленный газ в октябре.

За первый месяц отопительного сезона клиенты ООО "Винницагаз Сбыт" почти на 57 млн грн увеличили неплатежи за газ.

Так, за потребленное в октябре 2020 голубое топливо рассчиталось только 41% домохозяйств.

По состоянию на 1 ноября 2020 года, долг бытовых потребителей Винницкой области составил 578 млн грн, что на 12% больше, чем на 1 октября текущего года. Всего за газ не рассчитались 150 тыс. Потребителей голубого топлива области. Наибольшая задолженность у жителей г. Винница - это 40% от общей суммы долга.

На Закарпатье за потребленный в сентябре газ, в октябре рассчитались только 45% потребителей.

Напомним, с воскресенья, 1 ноября, в Украине подорожал газ для населения. Большинство компаний уже объявили новые цены. В разных регионах они варьируются от 6 до почти 9 гривен за куб. В государственном "Нафтогазе", например, тариф вырос на 35%. И это подорожание, предупреждают эксперты, может быть не последним.

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