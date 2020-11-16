Уже с января 2021 года некоторые украинцы рискуют остаться без газа

Об этом пишут Вести.

Согласно закону, уже через полтора месяца бытовые потребители, у которых нет счетчика на газ, останутся без топлива.

Поэтому украинцам в срочном порядке нужно подать заявку на установку оборудования и ждать своей очереди. Но бытовые потребители могут и за свой счет приобрести счетчик, который будет установлен потом в кратчайшие сроки.

По словам харьковчанина Владимира, недавно к нему приходили газовщики и предлагали установить этот счетчик.

"Я спросил: "Зачем?" Мне ответили: "Для экономии газа и денег". Я ответил, что пусть экономят в другом месте, у меня только плита. Зачем мне счетчик?!" — задался он вопросом.

Но не все украинцы знают о нюансах законодательства, по которому до начала 2021 года все бытовые потребители должны быть обеспечены счетчиками. Как утверждают газовщики, все идет по графику: сперва оборудование устанавливается в частных секторах, а потом в домах, где помимо плиты есть и колонка.

Если потребители отказываются от бесплатного счетчика, то они могут самостоятельно его приобрести, но это довольно хлопотно и затратно.

"Когда мы уточнили, когда их ждать, сказали, снова подавать заявку. На вопрос: как можно ускорить процесс, ответили, что за 4 тыс. грн наличных поставят хоть сегодня", — рассказала журналистам одна из читательниц.

Но эксперты предупреждают, что облгазы не смогут массово отключать голубое топливо, поскольку сегодня в Украине еще много бытовых потребителей без счетчиков.

"Основная категория — это те, кто использует газ исключительно для приготовления пищи. У кого автономное газовое отопление и колонки — там уже на процентов 98–99 стоят счетчики, и давно. Просто многие жильцы многоквартирных домов не считают нужным устанавливать прибор, потому что сейчас у них минимальный тариф", - заявил аналитик Дмитрий Марунич.

Эксперт уверен, что счетчик на газ невыгоден тем, у кого в квартире прописано один-два человека, а по факту проживает больше.

"С одной стороны, счетчики ставить нужно, с другой стороны, у некоторой категории населения нет стимула. Сегодня норма так и осталась 3,28 куба на одного человека. Ее пытались поднять до 9,8 куба в месяц с человека, но суд отказал", — подытожил Марунич в общении с журналистами.

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