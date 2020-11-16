"В тарифе, который действует сейчас, заложена цена голубого топлива до его повышения"

Украинцев предупредили о возможном повышении цены на газ

Об этом в эфире телеканала 1+1 рассказала член НКРЭКУ Ольга Бабий.

По ее словам, на фоне повышения цены на голубое топливо, которая формирует половину стоимости доставки, могут быть пересмотрены тарифы на распределение газа облгазов и горгазов для потребителей с января 2021 года.

Бабий предупредила, что тенденция роста цены на газ наблюдалась на протяжении последних месяцев, но она вряд ли продолжиться в Новом году.

Однако, как заявила член НКРЭКУ, тарифы на распределение голубого топлива могут вырасти вследствие подорожания газа.

«Мы получаем отдельно две платежки за газ. Цена за распределение газа может повыситься, и на стоимость распределения повлияет именно та цена газа (после осеннего повышения - ред.)», - предупредила Бабий и добавила, что в структуре тарифа на распределение 50% стоимости газа как такового. А в тарифе, который действует сейчас, заложена цена голубого топлива до его повышения.

«То есть, если для распределительных компаний, как и для бытового потребителя, цена выросла, значит и тариф на распределение вырастет. Потому что в действующем тарифе на распределение цена газа заложена на уровне весенних цен», - резюмировала эксперт в эфире украинского телеканала.

Ранее мы предупреждали, что украинцам могут отключить газ уже с 1 января, и под удар попадут бытовые потребители, у которых не установлены счетчики на топливо.

Но эксперты предупреждают, что облгазы не смогут массово отключать голубое топливо, поскольку сегодня в Украине еще много бытовых потребителей без счетчиков.

И на сегодняшний день счетчик на газ невыгоден тем, у кого в квартире прописано один-два человека, а по факту проживает больше.

Напомним, Цены на газ взлетели на 35%, но это еще не конец.

Как сообщала Politeka, Украинцам озвучили цену на газ в 9 тысяч, общество такого не ожидало

Также Politeka писала, что Тарифы на газ снова взлетят, а украинцев уже сейчас пугают новыми платежками