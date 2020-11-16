В украинском законодательстве предусмотрена компенсация населению расходов на покупку и установку счетчиков природного газа

Как информирует Politeka со ссылкой на УНИАН, компенсация предусмотрена за счет тарифа на распределение газа.

"Бытовые потребители природного газа могут самостоятельно обеспечить установление индивидуальных приборов учета природного газа с последующей компенсацией расходов за счет средств, которые ими уплачиваются по тарифу на распределение природного газа", – заявили в Министерстве энергетики Украины.

Издание уточняет, что бесплатная установка счетчиков, в связи с тем, что бюджетные средства на это сейчас не выделяются, возможна лишь за счет облгазов и горгазов, то есть тех организаций, которые занимаются распределением "голубого топлива".

Кроме того, в ведомстве заявили о необходимости пересмотра нормы потребления газа для тех украинцев, у которых счетчики до сих пор не установлены. На сегодняшний день таких домохозяйств – 2,3 миллиона.

Ранее мы сообщали, что Согласно закону, уже через полтора месяца бытовые потребители, у которых нет счетчика на газ, останутся без топлива.

Поэтому украинцам в срочном порядке нужно подать заявку на установку оборудования и ждать своей очереди. Но бытовые потребители могут и за свой счет приобрести счетчик, который будет установлен потом в кратчайшие сроки.

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