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Знаменитая модель Сьюзи Кортез, которую называют обладательницей самых красивых ягодиц, показала свою идеальную фигуру

Как сообщает Politeka.net, Сьюзи стала победительницей престижного конкурса Мисс Бум Бум, в котором в первую очередь оцениваются ягодичные участниц. Также Сьюзи часто снимается для различных известных журналов, включая Playboy, FHM, GQ и Cosmopolitan.

Когда у нее выпадает свободная минутка, она выставляет в Instagram яркие снимки, на которых позирует в соблазнительных образах. Несколько часов назад она похвасталась одним из таких снимков.

Девушка наслаждается отдыхом в бассейне, примерив крошечное бикини яркого розового цвета, едва сдерживающее ее выдающиеся формы. К камере она повернулась спиной, выставив на всеобщее обозрение свои знаменитые ягодицы. Если присмотреться можно заметить, как капли воды стекают по ее загорелой коже, складывается впечатление, словно девушка только лишь вынырнула из воды.

Легкое летнее фото, говорящее само за себя, она не стала утяжелять сильно длинной подписью.

Подписчики не удержались и засыпали девушку всевозможными комплиментами. В основном высказывания носят позитивный характер: Сьюзи называют русалкой, куклой, королевой и горячей малышкой, восхищаясь ее красотой и фигурой.

"оочень хорошо😍", "Бум бум идеальный 😍😍", "Настоящая красота", "Олимпийские боги, должно быть, злятся, что вы здесь среди смертных", "ваша женственность божественна 😇 восхитительное завораживающее тело и горячее безупречное 👌", "Ты красивее, чем когда-либо".

Напомним, хозяйка самых красивых ягодиц страстно погладила свой бюст.

Как Politeka писала, что хозяйка самых красивых ягодиц оголила "персики" и устроила жаркие танцы на камеру.

Также Politeka сообщала, что хозяйка самых красивых ягодиц показала свою главную изюминку.