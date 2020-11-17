Дочь известной украинской певицы Оли Поляковой Маша ошеломила неожиданными кадрами

Фото девушка разместила на своей странице в Инстаграм, но вскоре их удалила. Однако снимки успели перепостить другие страницы, пишет Politeka.net.

На кадрах 15-летняя Маша позирует в бассейне в желтом купальнике.

На одном из фото девушка вылезла из воды и развернулась спиной. Дочь певицы без стыда демонстрировала пышную пятую точку, которая была практически не прикрыта.

Мнения относительно таких кадров разделились.

«Это вообще полный треш», «Смело», «Ого попец, не ожидала», «Фу», «Если есть, что показать почему ей стеснятся тем более сейчас такие фотки у всех есть», «Вся в мать», «Все, понесло девку», «Какая мама, такая и дочь. Кроме зада нечем гордиться», «По маминым стопам», «Да рановато такие фото», «Однозначно рановато», «Это реально перебор», «Красопета! Есть чем похвалиться», «Для 15 лет уж больно рано и вульгарно!!! И дело не в том, какая ж..а, а всему своё время!!!», «Маша красивая, девочка, ничего здесь плохого не увидела, все особенно в 15 фотографируют свою попу», "Нормальная попа", «Мама научила», «На Каменских насмотрелась», - пишут в Сети.

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