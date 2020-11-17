Дочь известной украинской певицы Оли Поляковой Маша ошеломила неожиданными кадрами
Фото девушка разместила на своей странице в Инстаграм, но вскоре их удалила. Однако снимки успели перепостить другие страницы, пишет Politeka.net.
На кадрах 15-летняя Маша позирует в бассейне в желтом купальнике.
На одном из фото девушка вылезла из воды и развернулась спиной. Дочь певицы без стыда демонстрировала пышную пятую точку, которая была практически не прикрыта.
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Мнения относительно таких кадров разделились.
«Это вообще полный треш», «Смело», «Ого попец, не ожидала», «Фу», «Если есть, что показать почему ей стеснятся тем более сейчас такие фотки у всех есть», «Вся в мать», «Все, понесло девку», «Какая мама, такая и дочь. Кроме зада нечем гордиться», «По маминым стопам», «Да рановато такие фото», «Однозначно рановато», «Это реально перебор», «Красопета! Есть чем похвалиться», «Для 15 лет уж больно рано и вульгарно!!! И дело не в том, какая ж..а, а всему своё время!!!», «Маша красивая, девочка, ничего здесь плохого не увидела, все особенно в 15 фотографируют свою попу», "Нормальная попа", «Мама научила», «На Каменских насмотрелась», - пишут в Сети.
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