Популярная певица Оля Полякова знает, как удивлять поклонников

Свежее фото звезда опубликовала в своем микроблоге Instagram.

Так, "королева ночи" предстала перед своей армией фанатов в "домашнем" образе.

Ради снимков Оля Полякова выбрала простую белую футболку и даже отказалась от яркого макияжа и пышной прически.

"В объективе у людей которые тебя любят, выходишь красиво! Согласны?)", - подписала популярная певица свежие снимки в своем личном микроблоге.

"Домашний" образ пришелся по душе ее поклонникам, из-за чего они оставили десятки восторженных комментариев под публикацией.

"Супер", "Загадочная Оля", "Вчера была на вашем концерте в Днепре, вы красотка", "Крутая", "Превосходная", "Согласна, но есть такие люди,которых любит камера и объектив,вы именно из таких, Оля", "Нет. Не согласен. Вы просто красотка и поэтому красивы на фотках! ", "Боже мой, какая красивая", "Оля, вы красотка", "Оля, вы такая милая, изящная, красивая, обоятельная, Вы настоящая певица", - написали они под свежими снимками звезды.

Ранее мы рассказывали, что Олю Полякову застукали за поцелуем с Филиппом Киркоровым.

Так, в среду, 4 ноября, Киркоров и Полякова выступили на одной сцене на фестивале PaRus 2020, который проходил в Дубае.

Украинская певица прилетела в Объединенные Арабские Эмираты, чтобы присоединиться к российским артистам на музыкальном фестивале. Помимо Киркорова, в концерте участвовали и другие певцы из РФ - Стас Михайлов, Валерий Меладзе, Сосо Павлиашвили и Леонид Агутин.

Киркоров на своей странице в соцсети назвал совместное выступление с Поляковой на мероприятии "воссоединением Украины и России".

Напомним, разгоряченная Оля Полякова призналась, почему ведется на "дойку" как мужик

Как сообщала Politeka, встревоженная Полякова призналась в проблемах со здоровьем, ситуация серьезная.

Также Politeka писала, что концерт Оли Поляковой на грани срыва, украинцы массово сдают билеты