Популярная певица Ольга Полякова не против заморозить яйцеклетки для рождения нового ребенка

Откровенное заявление звезда сделала в эфире программы "Хто зверху?".

В одном из раундов популярного шоу Ольге Поляковой надо было рассказать историю о себе, а другим участникам отгадать, реальная ли она или это вранье.

"У тебя, Сергей, трое детей. Я тоже хочу троих, ведь сейчас у меня есть две дочери. Мечтаю родить сына. Но я очень занята, и мне некогда это сделать. И не только выносить, но даже «сделать» его. Поэтому, чтобы родить здорового сына своему мужу, я заморозила яйцеклетки", - заявила "королева ночи" в эфире популярного шоу.

После такого признания музыкант Сергей Бабкин задумался и поверил певице. Но зря, ведь история Ольги Поляковой оказалась враньем.

"Но я действительно мечтала об этом. Поэтому планирую сделать в этом году", - добавила Ольга Полякова в эфире популярного шоу.

Ранее мы рассказывали, что Олю Полякову застукали за поцелуем с Филиппом Киркоровым.

Так, в среду, 4 ноября, Киркоров и Полякова выступили на одной сцене на фестивале PaRus 2020, который проходил в Дубае.

Украинская певица прилетела в Объединенные Арабские Эмираты, чтобы присоединиться к российским артистам на музыкальном фестивале. Помимо Киркорова, в концерте участвовали и другие певцы из РФ - Стас Михайлов, Валерий Меладзе, Сосо Павлиашвили и Леонид Агутин.

Киркоров на своей странице в соцсети назвал совместное выступление с Поляковой на мероприятии "воссоединением Украины и России".

После концерта украинцы начали критиковать Ольгу Полякову и обвинили в "предательстве" страны.

Напомним, разгоряченная Оля Полякова призналась, почему ведется на "дойку" как мужик

Как сообщала Politeka, встревоженная Полякова призналась в проблемах со здоровьем, ситуация серьезная.

Также Politeka писала, что концерт Оли Поляковой на грани срыва, украинцы массово сдают билеты