Украинская певица Ольга Полякова после гастролей с Филиппом Киркоровым вернулась в Украину

Как сообщает Politeka.net, у себя в Инстаграм Ольга объявила о двух концертах, которые она дала в Днепре. Речь идет о концертах, которые были отменены из-за карантина. Ольга отметила, что ей пришлось дать два концерта подряд, чтобы выполнить все карантинные требования.

«Танцевать нельзя, но можно громко подпевать и махать ручками», - отметила певица, добавив, что концерты проводятся для людей, которые купили билеты полгода назад.

«Концерты для всех тех, кто поддерживает своим доверием нас артистов, организаторов концертов, которые находятся в очень тяжелых условиях», - добавила артистка.

Под постом сразу же отписалась мама Ольги.

«Это человеку нужно на одни и те же деньги петь два раза?», - спросила она.

«Да мамуся, вот такая хрень)», - ответила дочка.

В комментариях Ольгу раскритиковали за концерты во время пандемии.

«У меня нет слов... просто бессовестный вы человек...какие концерты в такое время. Люди умирают, а вам деньги да деньги... вы не напелись? Не заработали?», «Безобразие!», «Почему только сегодня сообщили?», «Теперь и Днепр будет в красной зоне. Бедным артистам жрать нечего, раз посидеть на карантине не могут», - пишут люди.

Напомним, что Полякова отреагировала на обвинения в "зраде" после выступления с Киркоровым, видео: "перешла дорогу власти".

Как сообщала Politeka, вляпавшаяся в скандал с Киркоровым Полякова призналась, что готовится стать мамой в третий раз: "Сейчас у меня...".

Также Politeka писала, что Оля Полякова с игривыми косами озадачила рассказами о баклажанах.