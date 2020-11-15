Известная украинская певица, а также актриса и модель Даша Астафьева устроила жаркую примерку лучших образов

Даша решила показать на своей странице в Инстаграм жаркие образы в специальном видео. По словам певицы, она обожает вдохновляющие интервью, именно те, которые заставляют принимать одни из самых важных решений в жизни. Именно поэтому ей нравится узнавать что-то новое.

Круговорот вещей - лучшее, что мы можем сделать для планеты, считает Даша. В 21-м веке невозможно игнорировать движение, которому следует весь мир. Мы за осознанное потребление. Поэтому артистка решила присоединиться к группе, которая занимается реорганизацией и представлением вещей, побывавших в употреблении.

Также Даша привела в пример несколько вдохновляющих цитат:

«Мне кажется, что сейчас слишком много всего. Вы знаете, некоторые просто сжигают одежду. Не потому, что пытаются что-то доказать, а потому, что одежды слишком много. Так зачем же столько производить?».

«Это замечательно – давать новую жизнь старой одежде и носить ее снова. В это время кризисов и неразберихи, что может быть лучше? Одежды слишком много, и не хватает людей, чтобы её носить».

Фанаты не остались в стороне:

«Дашка Сексихатовна!❤️; Обожаюююююю🖤; Не повторна та не перевершина😉👌; Красное платье просто огонь и без него тоже. Я в восторге; Какая же ты красивая 😭😍😍😍😍🥰; Плаття просто відпад😍; Даша, ну нельзя же быть красивой такой. Моё личное восхищение; Красопеточка👍👏; Шикарная женщина!!!🔥👌💃Жизнь прекрасна и даже во время кризисов;))».

Также мы писали, что Даша начала снова заниматься в спортзале, о чем активно сообщает в социальной сети Инстаграм, показывает ролики из тренировок и рассказывает о полезных упражнениях. Астафьева уже давно занимается в зале, однако много раз делала длительные перерывы. Недавно эффектная брюнетка поразила сеть занятиями в черном костюме.

Так, Даша в спортивном костюме, состоящем из топа и лосин со специальной обувью, показала топ своих лучших упражнений для рук, бедер и пресса:

«Функциональная тренировка с @tarasevych_inna в @tsarsky Легче работы над собой, наверное, только работа в декрете 😅😅😅 Четыре круга нон-стоп по 20р», - пишет Даша.

Напомним, что Астафьева в "леопарде" раздразнила декольте и напросилась на комплименты: "Ты вообще стареешь?".

А еще Politeka писала, что пышногрудая Астафьева вызвала восторг, сверкнув формами в рискованном платье: "Боже. Ну наконец-то...".

Также Politeka сообщала, что бесстыжая Астафьева в опасной позе дала жару прямо на столе