Парень Ольги Бузовой Давид Манукян (Дава), похоже заскучал за своим прошлым, и показал архивные снимки

Как пишет Politeka.net, фотографии Дава показал на своей странице в Инстаграм.

Любовник скандальной певицы рассказал, что раньше профессионально занимался бальными танцами и, даже достиг в этом немалых высот.

Дава очень гордится прошлыми заслугами, достигнутыми в амплуа танцора.

«Танцы — это моя жизнь! Мы с Каролиной (партнерша Давида по танцам, — прим. Ред.) стали чемпионами России и вице-чемпионами мира», — поделился 27-летний блогер с подписчиками.

Сейчас же Давид Манукян нашел себя в роли певца. На его счету дуэты с рэпером Серегой и королем российской эстрады Филиппом Киркоровым.

Недавно Дава с Киркоровым даже записали совместную песню «Ролекс», исполнять которую они, по всей видимости, будут на новогоднем «Огоньке». По крайней мере, такой вывод можно сделать по фото, которые поп-король показал на своей странице в Инстаграм.

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