Знаменитый российский певец Филипп Киркоров померился стильными образами с любовником Ольги Бузовой

Артист поделился новым постом в своем Инстаграм, передает Politeka.net.

С недавних пор король российской поп-сцены близко сдружился с 27-летним рэпером Давидом Манукяном, более известным как возлюбленный Ольги Бузовой из «Дом-2» Дава. Они даже записали совместную песню «Ролекс», исполнять которую они, по всей видимости, будут на новогоднем «Огоньке».

Так, Киркоров опубликовал гифку, на которой они с Давой позируют на сцене, украшенной новогодним декором. При этом молодой рэпер одет в простые черные штаны и пиджак и оранжевую футболку, а вот Киркоров, как всегда, выделяется своим ярким образом. Певец позирует в блестящей коричневой куртке, белой футболке и джинсах с рисунком в виде ярких пятен краски.

«Сразу видно, кто в кадре «работает», а кто позирует», - подписал кадр Киркоров.

Он также похвастался, что для этого номера они с Давой получили уникальную сумку от LOUIS VUITTON.

В комментариях бурно обсуждают пост артиста. Стоит отметить, что многим не нравится такой стиль и партнер Киркорова.

«Подарили сумку и носильщика сумки. Так держать Филипп!», «С такой сумкой грех не покрасоваться», «Красавчики!!! Сумка вообще огонь! Светится, как новогодняя гирлянда!», «Холодно пацанам, трясутся», «Колхоз не спрячешь даже за ЛВ», - пишут люди.

Напомним, вляпавшаяся в скандал с Киркоровым Полякова призналась, что готовится стать мамой в третий раз: "Сейчас у меня...".

Как сообщала Politeka, взбешенная скандалом с Киркоровым Полякова высказала украинцам все, что думает.

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