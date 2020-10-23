53-летний российский певец Филипп Киркоров засветился в компании роскошной блондинки и парня Ольги Бузовой

Как пишет Politeka.net, серию фото с мероприятия поп-король опубликовал у себя в Инстаграм. Киркоров, который недавно сменил имидж, выглядел очень счастливым. Он традиционно выбрал для выхода в люди молодежный лук, который состоял из джинс с потертостями и пиджака с черепами.

«Светские рауты стали редкими событиями. Но такими шикарными и дружными, как никогда. С роскошной @natalitsa гульнули на славу!», - подписал фото артист.

За час пост Киркорова собрал почти 15 тысяч лайков. В комментариях ему оставили массу отзывов. Большинство из них касались новой прически Филиппа, а также его тесной дружбы с блогером Давидом Манукяном.

«А лихо Дава примазался к филипку», «Филииипп, а где молодильные яблочки берете», «Филипп отбил Даву у Бузовой», «Филипп как всегда на высоте!!! Всё моложе и моложе», «Прическа вау, Вам очень идет», «Филипп! Волосы уложены Волшебно!», «Филипп Бедросович очень красивая прическа и вы», - пишут пользователи сети.

Ранее мы писали, что Манукян сделал дорогие подарки детям Филиппа Киркорова. Он подарил им по игрушечному автомобилю. Похоже, совместная песня очень сдружила звезд.

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