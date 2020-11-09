Известная телеведущая Ольга Бузова показала новый горячий образ
На фото красотка позировала в блестящем мини-платье, которое практически ничего не прикрывало. Звезда показала изначально себя со спины, а потом повернула камеру. Волосы у Ольги были распущенными, а образ телеведущая дополнила туфлями. Можно сразу заметить, что Бузова в этот раз решила не надевать белье, что сделало кадры более жаркими. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.
Фанаты не ставили лайки и не писали комментарии, но так и хочется добавить: "вот это ракурс, загляденье".
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