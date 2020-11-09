Известная телеведущая Ольга Бузова показала новый горячий образ

На фото красотка позировала в блестящем мини-платье, которое практически ничего не прикрывало. Звезда показала изначально себя со спины, а потом повернула камеру. Волосы у Ольги были распущенными, а образ телеведущая дополнила туфлями. Можно сразу заметить, что Бузова в этот раз решила не надевать белье, что сделало кадры более жаркими. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

Фанаты не ставили лайки и не писали комментарии, но так и хочется добавить: "вот это ракурс, загляденье".

Ранее мы сообщали, что 34-летняя певица и звезда "Дом-2" опубликовала свежее фото в Инстаграм, на котором показала, как нежничает со своим бойфрендом, рэпером Давидом Манукяном.

Ольга в облегающем синем платье с блестками прильнула к любовнику. Казалось, что они вот-вот должны слиться в страстном поцелуе: оба закрыли глаза и дотронулись носами.

Мы писали, что популярной телеведущей Ольге Бузовой жестко досталось от своих поклонников.

Очередной пост Ольга Бузова в своем микроблоге посвятила проекту "Ледниковый период".

В публикации певица пожаловалась, что каждый день из-за проекта на льду вынуждена клеить пластыри на пальцы и выходить на тренировку.

Напомним, трагедия с Бузовой, певица огорошила исповедью о потере любимого

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