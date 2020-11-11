Филипп Киркоров показал, с кем проведет самую длинную ночь в году

По крайней мере, на телеэкране. Как передает Politeka.net, 53-летний артист опубликовал свежие фото в своем микроблоге в Инстаграм, продемонстрировав яркие моменты со съемок новогоднего шоу.

Как известно, поп-король с недавних пор покровительствует 27-летнему рэперу Давиду Манукяну, любовнику звезды "Дом-2" Ольги Бузовой. В частности, Филипп и Давид записали недавно совместный хит "Ролекс".

А теперь оба принимают участие в праздничной новогодней передаче.

На кадрах счастливый Киркоров предстал в стильной кожаной курточке коричневого цвета с узнаваемым принтом LOUIS VUITTON, разрисованых джинсах и белой кепке. Этот же стиль повторил за поп-королем и его новый друг Давид. В руках, правда, парень держал большую синюю сумку. Филипп, в отличие от него, не был ничем обременен.

"До Нового Года осталось 50 дней... Включаем таймер обратного отсчёта! А для нас, артистов, #деньсурка - «новогодняя кампания». Первая ласточка - Муз Тв! Смотрите #Ролекс @dava_m в Новогоднюю ночь @muztv 🎉", - подписал кадры артист.

Пользователи кинулись комментировать увиденное: многие высмеяли странную парочку.

"Клоунада"

"Уже записываются новогодние шоу?))) 😮"

"Коля Басков наверное ревнует😀👍"

"Хлеба и зрелищ!!!"

"50 Фил, как 50cent, 50 дней до нового года. Была попса, читаешь вдруг рэп, в сердце забилась тревога .☄️☄️☄️"

"Дава теперь и сумку для Киркорова носит, позорник 😓" - "Дава подарил сумку Киркорову"

"🍑жопку как оттопырил😂"

"Дава ваш личный сумконосец?" - "дал подержать"

Напомним, что страстный Филипп Киркоров позволил себе лишнего перед публикой, кадры: "С раздвинутыми ногами в купальнике".

Как сообщала Politeka, Филипп Киркоров приучил детей к экстриму, «опасные» кадры.

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