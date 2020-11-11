Филипп Киркоров показал, с кем проведет самую длинную ночь в году
По крайней мере, на телеэкране. Как передает Politeka.net, 53-летний артист опубликовал свежие фото в своем микроблоге в Инстаграм, продемонстрировав яркие моменты со съемок новогоднего шоу.
Как известно, поп-король с недавних пор покровительствует 27-летнему рэперу Давиду Манукяну, любовнику звезды "Дом-2" Ольги Бузовой. В частности, Филипп и Давид записали недавно совместный хит "Ролекс".
А теперь оба принимают участие в праздничной новогодней передаче.
На кадрах счастливый Киркоров предстал в стильной кожаной курточке коричневого цвета с узнаваемым принтом LOUIS VUITTON, разрисованых джинсах и белой кепке. Этот же стиль повторил за поп-королем и его новый друг Давид. В руках, правда, парень держал большую синюю сумку. Филипп, в отличие от него, не был ничем обременен.
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"До Нового Года осталось 50 дней... Включаем таймер обратного отсчёта! А для нас, артистов, #деньсурка - «новогодняя кампания». Первая ласточка - Муз Тв! Смотрите #Ролекс @dava_m в Новогоднюю ночь @muztv 🎉", - подписал кадры артист.
Пользователи кинулись комментировать увиденное: многие высмеяли странную парочку.
"Клоунада"
"Уже записываются новогодние шоу?))) 😮"
"Коля Басков наверное ревнует😀👍"
"Хлеба и зрелищ!!!"
"50 Фил, как 50cent, 50 дней до нового года. Была попса, читаешь вдруг рэп, в сердце забилась тревога .☄️☄️☄️"
"Дава теперь и сумку для Киркорова носит, позорник 😓" - "Дава подарил сумку Киркорову"
"🍑жопку как оттопырил😂"
"Дава ваш личный сумконосец?" - "дал подержать"
Напомним, что страстный Филипп Киркоров позволил себе лишнего перед публикой, кадры: "С раздвинутыми ногами в купальнике".
Как сообщала Politeka, Филипп Киркоров приучил детей к экстриму, «опасные» кадры.
Также Politeka писала, что Филипп Киркоров удивил новым увлечением и вспомнил, как отрывался с Сердючкой: "Нереальное удовольствие".