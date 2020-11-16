Певица Миша Романова разгорячила публику роскошным видом в красном платье

Как передает Politeka.net, 30-летняя экс-участница группы ВИА Гра опубликовала свежее фото в своем микроблоге в Инстаграм.

Миша Романова запечатлена в обтягивающие красном платье. Украшенное кружевом глубокое декольте открывает взгляду пышные формы артистки. Певица сиди на диване. Одной рукой она касается волос.

«Наверное, нет такого человека в мире, который любил бы красный цвет больше, чем люблю его я», - написала певица.

«Месяц назад, а как из прошлой жизни», - прокомментировал пост артистки фотограф, который и сделал этот впечатляющий кадр.

В Сети отметили, что Романовой очень идет красный цвет.

«Вы прекрасны Миша Романова вам к лицу этот образ», «И чтобы кому-то он шёл больше, чем тебе», "Шикарнейшая как всегда!", - пишут в комментариях.

Ранее мы сообщали, что 30-летняя экс-участница группы ВИА Гра опубликовала свежее фото, на котором предстала в обтягивающем платье шоколадного оттенка.

Эффектная блондинка, с "мокрой" укладкой на голове, повернулась к камере спиной, сверкнув аппетитным "орешком", упакованным в плотную ткань, и соблазнительными очертаниями упругого бюста.

Напомним, Миша Романова поразила размерами бюста и смелой позой в микро-бикини

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