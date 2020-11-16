Певица Миша Романова разгорячила публику роскошным видом в красном платье
Как передает Politeka.net, 30-летняя экс-участница группы ВИА Гра опубликовала свежее фото в своем микроблоге в Инстаграм.
Миша Романова запечатлена в обтягивающие красном платье. Украшенное кружевом глубокое декольте открывает взгляду пышные формы артистки. Певица сиди на диване. Одной рукой она касается волос.
«Наверное, нет такого человека в мире, который любил бы красный цвет больше, чем люблю его я», - написала певица.
«Месяц назад, а как из прошлой жизни», - прокомментировал пост артистки фотограф, который и сделал этот впечатляющий кадр.
Фигуристая экс-"ВИА Гра" Котова в одних трусиках показала, кто в доме главный: "Украла все мужские сердца"
Беда с двухлетним сыном Тодоренко, звезда со слезами раскрыла детали: "Всю ночь просыпался от..."
Русская Кардашьян устроила бесконтрольный соблазн в узком лифчике: "Дайте глоток"
"Ну, Надюха, даешь": жгучая Дорофеева без стыда показалась в нижнем белье, Веру Брежневу аж прорвало
В Сети отметили, что Романовой очень идет красный цвет.
«Вы прекрасны Миша Романова вам к лицу этот образ», «И чтобы кому-то он шёл больше, чем тебе», "Шикарнейшая как всегда!", - пишут в комментариях.
Ранее мы сообщали, что 30-летняя экс-участница группы ВИА Гра опубликовала свежее фото, на котором предстала в обтягивающем платье шоколадного оттенка.
Эффектная блондинка, с "мокрой" укладкой на голове, повернулась к камере спиной, сверкнув аппетитным "орешком", упакованным в плотную ткань, и соблазнительными очертаниями упругого бюста.
Напомним, Миша Романова поразила размерами бюста и смелой позой в микро-бикини
А еще Politeka писала, что ребенок породнил Мишу Романову и Макса Барских, певица ошарашила известием
Также Politeka сообщала, что влажная Миша Романова сверкнула завидным бюстом в купальнике