Бывшая солистка "ВИА Гры", певица Миша Романова едва не выронила свой бюст
Известная красотка, которая сделала пластическую операцию на груди, с гордостью демонстрирует ее в разных нарядах, передает Politeka.net.
Красотка предстала в черном топике, состоящем из полосочек, две из которых спустились с плеча. Большой бюст соблазнительно выпирал из столь смелого наряда.
В руках блондинка держала бокал, наполненный красной икрой. Образ дополнили украшения.
"Кучеряво жить не запретишь😏Но так было до карантина, идем дальше🙌🏻😅", - написала артистка.
Звезда «Дизель шоу» похвастался красавицей-женой во время прогулки: «Идеальное время, чтобы…»
Игривая Анджелина Джоли раскрепостилась и, задрав платье, показала не только бюст: Дикая роза
Фигуристая Ана Чери разомлела под душем, вместо купальника одни ниточки: «Я чувствую, что…»
Сумская впервые рассказала о своем страшном диагнозе и назвала первые симптомы: "Обнаружили в начале лета"
За три минуты пост собрал более 400 лайков и много комментариев.
"Идеальная", "А сейчас можешь не выходя из дома с малышом зарабатывать 20 тысяч в неделю 😂 там не сложно, можно и со смартфона 😂", "Шикарная женщина, просто отпад😻💋", "Мама говорит, что я прекрасная", - написали пользователи сети.
Ранее мы писали, что Миша Романова с мокрыми волосами, балансировала на стуле, стоя на коленях, в красном развратном бикини. Стоит отметить, звезде есть, чем похвастаться, поэтому артистка не упускает случай раздеться перед камерой.
В руках раскрепощенная Миша держала бокал с шампанским.
"Придумайте подпись к фото😉" , - попросила пользователей певица.
Напомним, Миша Романова в черной кожаной курточке, красных сапожках и без штанов соблазнительно присела перед зеркалом, возбудив стройными ножками. Она козырнула прелестями.
"Я обожаю не просто шопинг, а когда я могу создавать уникальный и стильный образ, не выходя из одного магазина", - написала звезда.
Напомним, Миша Романова поразила размерами бюста и смелой позой в микро-бикини
А еще Politeka писала, что ребенок породнил Мишу Романову и Макса Барских, певица ошарашила известием
Также Politeka сообщала, что влажная Миша Романова сверкнула завидным бюстом в купальнике