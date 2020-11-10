Бывшая солистка "ВИА Гры", певица Миша Романова едва не выронила свой бюст

Известная красотка, которая сделала пластическую операцию на груди, с гордостью демонстрирует ее в разных нарядах, передает Politeka.net.

Красотка предстала в черном топике, состоящем из полосочек, две из которых спустились с плеча. Большой бюст соблазнительно выпирал из столь смелого наряда.

В руках блондинка держала бокал, наполненный красной икрой. Образ дополнили украшения.

"Кучеряво жить не запретишь😏Но так было до карантина, идем дальше🙌🏻😅", - написала артистка.

За три минуты пост собрал более 400 лайков и много комментариев.

"Идеальная", "А сейчас можешь не выходя из дома с малышом зарабатывать 20 тысяч в неделю 😂 там не сложно, можно и со смартфона 😂", "Шикарная женщина, просто отпад😻💋", "Мама говорит, что я прекрасная", - написали пользователи сети.

Ранее мы писали, что Миша Романова с мокрыми волосами, балансировала на стуле, стоя на коленях, в красном развратном бикини. Стоит отметить, звезде есть, чем похвастаться, поэтому артистка не упускает случай раздеться перед камерой.

В руках раскрепощенная Миша держала бокал с шампанским.

"Придумайте подпись к фото😉" , - попросила пользователей певица.

Напомним, Миша Романова в черной кожаной курточке, красных сапожках и без штанов соблазнительно присела перед зеркалом, возбудив стройными ножками. Она козырнула прелестями.

"Я обожаю не просто шопинг, а когда я могу создавать уникальный и стильный образ, не выходя из одного магазина", - написала звезда.

Напомним, Миша Романова поразила размерами бюста и смелой позой в микро-бикини

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