"Несколько лет назад его вытащили его с того света..."

Внезапная кончина 28-летнего украинского певца и композитора Филиппа Левшина стала шоком для многих

Родные, друзья и поклонники артиста вне себя от необратимой потери. В Сети поднялась волна скорби.

«Он был талантливым автором, певцом, шоуменом, многие его знали по телевизионным проектам. Думаю, у многих с ним только хорошие ассоциации. Несколько лет назад мы ему уже помогли, вытащили его с того света, но в этот раз коварный панкреатит все же победил, у Филиппа осталась только Мама», - написал друг Левшина пиар-специалист Андрей Царенок.

«Филипп Левшин был очень талантливым автором песен и шоуменом! Я несколько лет назад имела честь работать с ним! Светлая память тебе дорогой Филиппушка, ты ещё совсем молодой мальчик, тебе бы ещё жить и творить! RIP», - написала Лидия Тропман.

«Позитивный и весёлый, лёгкий и общительный.... Очень жаль, что так рано.... Неожиданно. R.I.P», - написала ведущая Виктория Христинченко.

«Филипп был очень позитивным человеком, талантливым автором, певцом, шоуменом, многие его знали по телевизионным проектам...» - пишет певица Борислава Белоцерковская.

«Филипп Левшин RIP. Ты былвсегда таким ярким! Талантливый артист! Как жаль», - написал композитор Алексей Малахов.

"Прощай, мой милый, светлый, Мистер Харизма и Мега Человек!!! Филлипушка, покойся с миром....Царствие небесное тебе, дорогой Друг!!! Мы будем помнить тебя....!!!!", - пишет Наталья Мазур.

«Мне сложно в это поверить... Мне чертовски больно… Мой дорогой и родной Филипушка, Фил… (Филипп Левшин)… Как же так? 😭😭😭 У меня нет слов... Мои соболезнования всем родным и всем близким... для кого это такая же огромная потеря как для меня... P.S. Покойся с миром мой... Твой смех, Твоя улыбка, Твои вечные фразы «Всё будет хорошо, держись... мы всё сможем», Твоя искренность и человечность... Ты навсегда останешься у меня в сердце», - пишут в Сети.

«Пусть ты таким останешься в нашей памяти: яркий, эпатажный, талантливый и всегда улыбающийся!», - написала пиар-эксперт Олеся Тарасенко.

Филипп Левшин был автором песен для многих известных артистов — Филиппа Киркорова, Николая Баскова, Григория Лепса, певицы МакSим, Мити Фомина и других. Также он участвовал в талант-шоу «Х-фактор».

Филипп Левшин выступал и как исполнитель песен.

Напомним, куда исчезла и как сейчас выглядит победительница-красотка Х-Фактора Николайчук.

Как сообщала Politeka, несчастье обрушилось на Витаса в Одессе, что известно на данный момент: "Мои соболезнования..."

Также Politeka писала, что трагедия потрясла семью Аллы Пугачевой, Басков не сдержал эмоций: «Ушел из жизни…»