Фанаты выражают соболезнования 41-летнему российскому певцу Витасу

Как передает Politeka.net, артист сообщил у себя в микроблоге в Инстаграм о смерти своего отца Владаса Грачева. Ему было 72.

Пост певец сопроводил фотографией отца.

"Умер мой папа. Прощание состоится в Одессе во вторник в 12:00 Преображенская 70 Свято-Успенский Кафедральный Собор", - подписан снимок.