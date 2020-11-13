Украинский певец и композитор Филипп Левшин умер в возрасте 28 лет

Об этом пишут в Facebook.

За последние две недели, как сообщил пиар-специалист Андрей Царенок, Филипп перенес серию сложных операций

«…сегодня утром не стало нашего друга Филиппа Левшина - остановилось сердце. Он был талантливым автором, певцом, шоуменом, многие его знали по телевизионным проектам. Думаю, у многих с ним только хорошие ассоциации. Несколько лет назад мы ему уже помогли, вытащили его с того света, но в этот раз коварный панкреатит все же победил, у Филиппа осталась только Мама», - написал пиар-специалист Андрей Царенок.

«Дорогие друзья. Сегодня, в 17 часов, не стало Филиппа. Я узнала это от его мамы. Филипп умер в реанимации. Я попросила разрешения у близких сообщить эту печальную новость. Наш инопланетянин покинул нашу Землю, подарив много света, тепла и любви. Он всегда был немного неземной. Но в нем была огромная концентрация любви и вдохновения. Светлая память. Я плачу», - написала поэт-песенник Алиса Осенина.

«Филипп Левшин RIP. Ты БЫЛ всегда таким ярким! Талантливый артист! Как жаль», - написал композитор Алексей Малахов.

«Мне сложно в это поверить... Мне чертовски больно… Мой дорогой и родной Филипушка, Фил… (Филипп Левшин)… Как же так? 😭😭😭 У меня нет слов... Мои соболезнования всем родным и всем близким... для кого это такая же огромная потеря как для меня... P.S. Покойся с миром мой... Твой смех, Твоя улыбка, Твои вечные фразы «Всё будет хорошо, держись... мы всё сможем», Твоя искренность и человечность... Ты навсегда останешься у меня в сердце», «Сегодня не стало очень клёвого парня!!! Филипп ЛЕВШИН был очень талантливым автором песен и шоуменом! Я несколько лет назад имела честь работать с ним! Светлая память тебе дорогой Филиппушка, ты ещё совсем молодой мальчик, тебе бы ещё жить и творить! RIP», - пишут близкие Левшина.

Филипп Левшин родился в Киеве 8 октября 1992 года. С 2010 по 2015 годы учился в Киевском национальном университете культуры и искусств на менеджера социокультурной деятельности.

Филипп Левшин в 2011 году участвовал в киевском кастинге "Х-фактора". Однако его попітка попасть в шоу обернулась скандалом. Судьи заметили, что он поет под фонограму. Парня попросили спеть без музыки, но выступление не впечатлило жюри. В результате Левшин послал всех судей кроме музыкального критика Сергея Соседова.

Левшин принял участие в телешоу "Джентльменский набор" (аналог "От пацанки до панянки"). Там он, как сам заявлял, понял, что он мужчина, а женственные образы – только способ эпатировать публику. Директор школы для джентльменов Наталья Адаменко даже призналась, что была глубоко тронута историей Левшина.

В 2013 году Филипп снял первый видеоклип. Он также начал сотрудничать с украинским продюсером Юрием Фалесой. В этом союзе появились несколько клипов, среди которых "Лечу на море", набравший за несколько дней 150 тысяч просмотров.

В апреле 2016 года Левшин попал в реанимацию с диагнозом "панкреонекроз поджелудочной железы с отказом жизненно важных органов", перенес около 20 операций. Справится со всем он сумел за год и снова занялся творчеством.

«Когда я узнал, какое огромное количество людей мне помогло и поддержало, я понял, что просто не имею право умереть, а должен выжить во что бы то ни стало, чтобы оправдать их надежды», – говорил тогда артист.

В 2019 году Левшин сменил псевдоним на «Его Высочество Филипп», под которым выпустил скандальный клип «Принц шоу-биза» и заявил, что согласовал данное изменение с Киркоровым, который даже приобрёл у него несколько треков.

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