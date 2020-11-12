О 38-летней певице Аиде Николайчук уже длительное время ничего не слышно. Выяснилось, куда пропала звезда

Участница 2-го и победительница 3-го сезонов шоу "X-фактор" Аида Николайчук вспыхнула яркой звездочкой на небосклоне украинского шоубизнеса в далеком 2011 году. Как сложилась дальнейшая жизнь исполнительницы после проекта и где она сейчас, пишет "Апостроф".

Известно, что после "X-фактора" Николайчук стала активно выступать, записывать новые композиции и принимать участие в различных культурных проектах. Кроме того, успешная Аида подписала контракт с компанией Sony Music.

В мае 2013 года певица выпустила дебютный сингл "На твоей планете". В ноябре того же года вышел ее второй клип под названием "Не обещай". А 14 декабря победительница "Х-фактора" выпустила свой первый альбом "Мы под одним небом".

В конце лета 2014 года Аида разорвала контракт с Sony Music и начался новый виток в ее карьере. Правда, не с такими темпами как ранее.

В 2016 году Николайчук оказалась среди претендентов на поездку в Стокгольм на Евровидение. С песней "Inner Power" она прошла в полуфинал Национального отбора, но в финал не попала.

Вместе с тем Аида попыталась наладить личную жизнь - с белорусским мотогонщиком Никитой Подольским. В 2016 году девушка вышла за него замуж, несмотря на 12-летнюю разницу в возрасте (она старше). Брак продлился два года. Позднее Аида призналась, что их отношения, скорее, были иллюзией счастья, чем самим счастьем. Окончательно пара распалась после того, как певица потеряла их совместного ребенка.

В 2019 году Николайчук начала предпринимать попытки возвращения на сцену, несмотря на длительный перерыв.

На сегодня победительница "Х-фактора" активно ведет Инстаграм-блог, занимается спортом и наслаждается жизнью. Петь Аида также не бросила.

Так, звезда делилась в соцсети кадрами с кавером на песню зарубежной исполнительницы Billie Eilish "No Time To Die".

"Неважно, как сложатся звёзды - петь я буду всегда", - говорится в подписи.

Кроме того, Николайчук пристрастилась к мотоспорту - наверное, это чуть ли не единственный плюс ее непродолжительного брака.

Также Николайчук активно раздает советы по макияжу и уходу за собой и показывает на собственном примере, как ей удается поддерживать стройную фигуру.

Напомним, звезда Х-Фактора потеряла ребенка: «Муж не стал поддерживать, отдалился»

Как сообщала Politeka, победительница «Х-фактор» Аида Николайчук оказалась в западне после проекта: «Потеряла ребенка и мужа»