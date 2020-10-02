Российская исполнительница Алла Пугачева сообщила о смерти близкого друга

Как сообщает Politeka.net, об этом звезда написала у себя в Инстаграм. Пугачева сопроводила пост фотографией покойного.

«Ушел из жизни Александр Кальянов. Близкий друг и соратник, часть моей творческой жизни. Слушайте его песни и помяните его. Царство Ему Небесное», - написала примадонна.

В комментариях поклонники и известные звезды оставили слова сочувствия. Отписался под постом и известный певец Николай Басков, оставив смайлики рук в молитве.

«Какой ужас. Сил вам, Алла Борисовна!», «Очень хороший певец из детства, как жаль», «Старое кафе, верные друзья и ничего вернуть нельзя», «Царство небесное! Вечная память», «Господи Алла Борисовна я в шоке... У меня слов нет... Я вас умоляю, берегите себя! Вы наша самая родная и самая лучшая на земле!», «Куда все уходят, куда», - пишут пользователи сети.

Певец и актер Александр Кальянов умер на 73-м году жизни. Он был близко знаком с Аллой Пугачевой. В 1988 году он дебютировал как певец на «Рождественских встречах» певицы с популярным хитом «Старое кафе». Известно, что именно Кальянов открыл певицу Вику Цыганову, записав ее на своей студии.

Напомним, что дерзкая Пугачева в экстра-мини устроила феерические танцы на сцене: «Ее ноги сведут с ума».

Как сообщала Politeka, Алла Пугачева довела народного артиста Украины до полуобморока: "Это я крутая".

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