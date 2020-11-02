Известная модель Алессандра Амбросио, звезда Victoria’s Secret, показала себя и рассказала о загаре

На фото красотка позировала в бикини на веревочках, шляпке и очках. Девушка сидела на ступеньках и демонстрировала точеную фигуру, а волосы оставила распущенными. На другом фото красотка уже показала себя во весь рост, хвастаясь собой. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Мексиканское солнце", - написала красотка.

Фанаті поставили почти 82 тысячи лайков и написали комментарии:

"Правила Мексики !! Наслаждаться много!", "Обожаю это бикини", "Ты выглядишь потрясающе, ты действительно лучшая леди в мире", "Великолепная богиня", "Как всегда красиво", "Совершенно потрясающе и очень красиво", "Удачного отпуска", "Нет, на Хэллоуин костюм не нужен !!!", "Лучшие бразильские красоты", "ступни и пальцы ног слишком сильны", "Вы прекрасны, надеюсь, мы встретимся, если не удачи".

Сообщалось, что легендарная модель и звезда бренда Victoria’s Secret Алессандра Амбросио впечатлила формами, обтянув их облегающим нарядом.

«Буэнос диас!» - коротко говорится в сообщении.

Уточним, что на опубликованных кадрах Амбросио позирует лежа на кровати, демонстрируя безупречные формы. В какой-то момент модель элегантно дефилирует у бассейна, после чего изгибается на камеру во время занятия йогой.

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