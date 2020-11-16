32-летня российская актриса Кристина Асмус удивила неожиданным образом

Асмус, которую привыкли видеть блондинкой, внезапно предстала совершенно другой.

Так, Кристина опубликовала в своем Инстаграм новый снимок, на котором позировала в мини-шортах с подтяжками и белой блузе с кружевом. Черный парик с каре и яркий макияж с акцентом на губах и глазах сделали образ еще более необычным.

Отметим, в таком виде Асмус блистала в шоу «Золото Геленджика», съемки которого проходили почти сразу после объявления о разводе с Гариком Харламовым. В проекте актриса успела примерить множество самых разных образов.

«Это один из моих любимых образов в шоу «Золото Геленджика»!! И почти каждый на площадке говорил как мне идет быть брюнеткой. А вы что думаете? (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены, — прим. ред.)» — написала Кристина.

Отметим, мнения фолловеров артистки разделились. Не всем пришлись по душе такие перемены. Пишут, что артистку не узнать. Кроме того, Асмус в новом образе сравнили со звездой сериала "Моя прекрасная няня" Любовью Полищук, которая сыграла маму няни Вики.

«Вы шикарная», «Нет! Нет! И ещё раз нет!!!», «Я не узнала», «Очень эффектно🔥👍», «Брюнетка отлично, но блондинка моложе))))», «Кайф😍 Красотка!», «На этом фото похожи вы на превосходную Любовь Полищук!», «Не узнала вас сначала. Да, образ роковой, но блондинка мягче, милее, роднее и домашнее что ли», «Кристина просто супер! Красотка!», «Светлее лучше, потому что нежнее», «Брюнетка....это что то!!!! просто космос!!! оставайтесь с такой прической и в таком цвете! Страсть, яркость, энергия», «Какая-то не естественная! Кукла», «Так, вообще инфаркта моего хотите😂 Оставьте блонд😘», - пишут в комментариях.

Напомним, расфуфыренная Асмус нашла красавца на замену Харламову, зря времени не теряют: "Детка, ты...".

Как сообщала Politeka, недовольная Кристина Асмус с измазанным лицом угнездилась на спинке кресла: "Идиотизм зашкаливает".

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