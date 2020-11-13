Сканадальная российская актриса Кристина Асмус, прославившаяся благодаря съемкам в сериале "Интерны", обожает эпатировать публику

Что бы ни делала знаменитость, все это вызывает живейший интерес у многочисленной армии поклонников и у большого числа хейтеров актрисы, сообщает Politekа.

Вот и сегодня звезда предстала в необычном образе. Асмус сидит в театре, на ней - темные брюки и белая рубашка, распахнутая на груди. Причем, актриса зачем-то разрисовала себя красной краской, то ли в реальности, то ли в фотошопе.

"Когда мы в сентябре играли премьеру спектакля на 50% зала, это было непривычно, странно и непросто 😧

Ползала пустует, все в масках, эмоций не видно и почти не слышно - люди бояться реагировать 🤷🏼‍♀️ Трындец, но всё понимаем и привыкли.

Сейчас по новому постановлению мы обязаны играть на 25%!! 🙈 Четверть зала, ё-моё! 😭 Я не знаю как это будет. И все ли театры выживут...

Всё бы ничего, если бы эти ограничения касались и других сфер жизни!.. 🤬 Ходите, господа, в театры! 🎭 И не только в наш любимый @ermolova_theater ❤️ Много хороших театров и спектаклей в Москве (и не только). Соблюдайте меры предосторожности и смело идите! 🎫 Многим театрам (и кинотеатрам) сейчас очень тяжело", – подписала снимки знаменитость.

Поклонники ответили своей любимице в комментариях и лайками.

"Крепитесь. Идиотизм мер уже зашкаливает. Те, кто их принимает, явно не ездят в переполненных метро и электричках каждый день (( конечно, надо бить по самым слабым: по детям и учителям с дистанционками, медикам с невозможностью оказывать помощь. Ничего людям не оставляют. Даже в театр не сходить по человечески. Зато в давку в автобус - пожалуйста (( 🙏 Спасибо. Всем хорошего настроения. Когда все это уже закончится. Отменены ЕВРО, Евровидение, Олимпиада, Фестивали, Корпоративы. Надоело уже все онлайн. 🔥 обещаю, скоро вам приду и устрою бэшеные эмоции😆 Ваш театр - мой самый любимый 💕, обещаю, как все сумасшествие с короной закончится, пересмотрю по новой весь репертуар 🤗 театры надо закрыть и отправить вас работать даааа, Кристиночка, такие дела... Никуда не денешься.. 😬 ристина,я вас так люблю.Вы клевая девушка.☺️❤️👍 Я обожаю театры , хожу стабильно 5 раз в месяц. Карантин это катастрофа, но уверена театральное искусство будет жить вечно.🙏❤️ Я, конечно, все понимаю, но врачи действительно сейчас зашиваются в больницах. Им 25% зала только лишние пациенты. Может, подождать и не устраивать пир во время чумы?" – написали они.

Ранее мы сообщали, что Кристина Асмус пожаловалась на новые проблемы после развода с шоуменом Гариком Харламовым

Она выложила на своей странице в соцсети "Инстаграм" новое фото, на котором предстала в белой футболке и ярком макияже. Знаменитость рассказала в описании, что очень не любит холодную погоду, особенно когда некого обнять в постели.

Напомним, Харламов высмеял Асмус после развода, позорные кадры: "Вы что, издеваетесь?"

Как сообщала Politeka, маленькая дочь Харламова и Асмус заставила отца вопить от ужаса, видео.

Также Politeka писала, что болеющая Кристина Асмус от души постебалась над Харламовым с разинутым ртом.