Российская актриса Кристина Асмус вовсю заигрывает с мужчинами после развода с Гариком Харламовым

Как передает Politeka.net, она не стесняется флирта с красавцами и даже показывает яркие моменты из личной жизни на странице в соцсети "Инстаграм". Так она выложила в сториз ролик со знаменитым красавцем Тимуром Родригесом.

Для съемок нового шоу "Золото Геленджика" Кристина Асмус надела черный парик с прической "каре", шляпку с прозрачной вуалью и матросскую блузку. Она появилась в кадре с ярким макияжем и алыми губами. На ее плечах можно заметить лямки рюкзака.

Вскоре к ней подошел Тимур Родригес в белом поло, головной повязке и свитере, наброшенном на плечи. Актер сделал игривое выражение лица и обратился к Кристине, поглаживая уголки губ.

"Привет, детка, ты как?", - начал было Тимур, но его тут же прервал голос режиссера, который дал новые указания.

Ранее стало известно, что Кристина Асмус и Гарик Харламов официально развелись, а теперь делят совместно нажитое имущество. Главным камне преткновения стал роскошный особняк на Рублевке. Четырехэтажный таунхаус площадью 410 квадратных метров юморист приобрел в 2014 году. Похожие дома в том же элитном районе оценивают в 90-100 миллионов рублей.

Долгое время в помещениях делали ремонт, только прошлой весной Кристина Асмус переехала в особняк вместе с семилетней дочерью Анастасией.

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