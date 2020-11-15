Популярная российская актриса Кристина Асмус показала себя в образе жгучей брюнетки в коротких шортиках

На своей странице в Инстаграм звезда рассказала о любимом образе в шоу «Золото Геленджика», ради которого ей пришлось кардинально изменить свою внешность. Об этом пишет Politeka.net.

Так, на фото натуральная блондинка Асмус предстает с непривычной для нее прической: черными волосами, подстриженными под каре. Актриса позирует в черно-белой «форме» в виде стильной блузки из сплошного кружева и коротких шортиков с подтяжками. Дополняют образ шляпка с сеточкой на голове актрисы и милые белые гольфы. Самым ярким акцентом стала алая помада Асмус.

На одном из фото актриса позирует под руку с известным российским шоуменом Тимуром Родригезом.

«Это один из моих любимых образов в шоу «Золото Геленджика»!! И почти каждый на площадке говорил как мне идёт быть брюнеткой. А вы что думаете?))) Сегодня была просто огненная серия!!», - подписала кадры Асмус.

Ее поклонники тут же принялись комментировать фото.

«Натуральный цвет волос у тебя шикарен», «Какая прелесть», «Вы элегантны», «Очень необычно, но интересно», «Согласна, брюнетка - ярче и эффектнее», «Вам идёт быть собой...», «Нереальная красотка брю очень даже», «Меняй образ) Реально классно брюнеткой», «Вы мне с первого взгляда Maruv напомнили», «Какая-то не естественная! Кукла», - пишут люди.

Напомним, расфуфыренная Асмус нашла красавца на замену Харламову, зря времени не теряют: "Детка, ты...".

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