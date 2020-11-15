Украинская певица Настя Каменских впечатлила поклонников, засветив роскошные места в одном топе

Как сообщает Politeka, ролик красотка предпочла разместить у себя на странице в Instagram.

«Нежность. Страсть. Чувственность. И мы ныряем в наш любовный сюр 〰️ Я расскажу тебе обо всем, что на сердце. И ты почувствуешь. Почувствуешь мой vibe», - говорится в сообщении.

Уточним, что на кадрах Каменских позирует сидя, играя на камеру с накидкой. Это стало причиной бурных комментариев со стороны ее поклонников.

«Очень ждем», «настоящий пожар», «боже, как красиво и эстетично», «Не могу больше ждать😍», «должно быть чувственное», «интересненько», «это будет просто космос», «на сердце Потап, шо там может быть», - пишут они.

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Ткань, словно лепестки, нежно обернула пышный бюст артистки. При этом посередине корсета была прозрачная вставка, позволившая зрителям насладиться соблазнительными линиями ее упругих прелестей.

Необычный лук дополнила укладка с большим количеством геля: Настя максимально пригладила свои кучеряшки, прикрыв тоненькими локонами лицо.

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